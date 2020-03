L’Île-du-Prince-Édouard annule des voyages scolaires

La sécurité est notre principale préoccupation , a déclaré Brad Trivers, le ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre de l'Éducation, Brad Trivers mise sur la prévention. (Archive) Photo : CBC

Un voyage en Europe, lors du congé de mars, a notamment été décommandé.

Le ministre dit bien comprendre la déception des jeunes face à ces annulations, mais espère que les voyages pourront être reprogrammés à une date ultérieure dans un cadre sécuritaire.

Brad Trivers a demandé aux familles et étudiants qui planifient des voyages personnels pendant les vacances de mars de lire attentivement le site web de la province pour obtenir des informations sur la COVID-19. Il recommande à tous de prendre en compte toutes les instructions officielles du gouvernement vis-à-vis des déplacements.

Le ministre a souligné que les élèves et le personnel revenant de voyages à l'étranger qui se sentent en forme peuvent retourner à l'école. Par contre, il exhorte ceux qui reviennent de voyage et qui se sentent mal ou qui présentent un des symptômes de la COVID-19, comme la fièvre, la toux ou une difficulté à respirer, de rester à la maison et de contacter le 811.

Il n'y a actuellement aucun cas confirmé de COVID-19 dans les provinces de l'Atlantique.