Québec investit plus de 400 millions de dollars sur six ans dans la culture

Ces investissements visent notamment à appuyer l’industrie de la musique et à stimuler l’innovation culturelle. Ils serviront aussi aux infrastructures culturelles en région.

Cela va se traduire par une augmentation des plafonds de crédits d’impôt, qui passent de 50 % à 65 % pour la création musicale et la production de spectacles.

Le gouvernement veut également favoriser les œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Ces fonds aideront aussi à prendre le virage numérique, particulièrement dans l’industrie musicale. Les annonces de mardi sont d'ailleurs très bien accueillies par le milieu.

On se sent entendu, on se sent compris […] un tel montant de plus de 50 millions, de mémoire de femme à l’ADISQ, c’est la première fois que je l’entends.

Solange Drouin, directrice générale de l'ADISQ