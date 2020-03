Le piètre réseau cellulaire et Internet des régions agricoles est une « occasion ratée »

Depuis le mois dernier, le regroupement d'agriculteurs Keystone (KAP) demande à ses membres de répondre à aun sondage sur les réseaux Internet et cellulaires. Leur objtectif est d'accumuler des données leur permettant de faire pression auprès des gouvernements du Manitoba et du Canada ainsi qu'auprès des entreprises de télécommunications pour améliorer la qualité et la fiabilité de ces réseaux. Les intéressés ont jusqu’à la fin mars pour répondre au sondage.

Le réseau cellulaire et l'accès à l’Internet sont peu fiables dans les régions agricoles du Manitoba et donnent du fil à retordre aux producteurs. C'est pourquoi KAP cherche à sensibiliser les gouvernements et les entreprises de télécommunications à l'impact de cette réalité pour les agriculteurs.

L’administratrice de KAP le regroupement d'agriculteurs Keystone Sam Connery-Nichol affirme qu’elle doit « prendre ou laisser » un réseau peu fiable sur sa ferme familiale de légumes et de fruits, située à 85 kilomètres de Portage la Prairie, à l’ouest de Winnipeg.

Elle explique qu'il ne s’agit pas d’une question de confort. Les exploitations agricoles requièrent de plus en plus un réseau Internet ou de données fiables.

À titre d’exemple, sur sa ferme, l’équipement de tri et d’emballage de produits communique avec un serveur. Si l’Internet ne fonctionne pas, c’est tout le processus qui peut être interrompu.

Si l’Internet ne marche pas, tu ne peux rien faire ce jour-là, Sam Connery-Nichol, fermière

Elle affirme aussi que des fermiers ont raté des occasions de croître en raison des réseaux peu fiables. Nous entendons beaucoup de frustration sur ces occasions ratées venant de personnes qui savaient qu’il existait des technologies, mais qui ne pouvaient pas les utiliser en raison du réseau trop faible , indique Mme Connery-Nichol.

Des fermiers ont raté des occasions faute d'un réseau fiable, soutient l'administratrice de KAP Sam Connery-Nichol Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk

La connectivité est de plus ne plus importante pour les agriculteurs, souligne Harvey Chorney, le vice-président des opérations manitobaines du Prairie Agricultural Machinery Institute, basé en Saskatchewan.

Pour augmenter l’efficacité de cette industrie, des producteurs se tournent de plus en plus vers la technologie pour la collecte de données sur l’état de leurs cultures, notamment grâce à des drones.

Il croit que le Manitoba traîne la patte : si on regarde des endroits qui ont progressé plus rapidement, comme la Californie, ils ont probablement 20 ans d’avance quant à l’infrastructure .

BellMTS, l’un des plus importants fournisseurs du Manitoba, dit avoir étendu son service Internet Gigabit Fibe à plus d’une vingtaine de petites communautés du Manitoba.

Un porte-parole souligne que le réseau de données LTE est maintenant disponible pour 90 % de la population manitobaine.

Nous avons aussi amené le service sans fil à des communautés qui étaient sans, dont Glenboro, Stuartburn, Woodbridge, Whitemouth, Winnipegosis et Zhoda , poursuit-il.

Une question de sécurité

Paul Gauthier est conseiller de la municipalité de La Broquerie gère les planifications de trajets dans l'industrie porcine à l’entreprise Hylife. On a des étables dans des régions au sud-est où l’on n’a pas accès à l’Internet, on se sert de fax et puis la communication c’est juste un téléphone , dit-il.

Si cela peut poser des problèmes de communication qui coûtent cher à l'entreprise, la sécurité des chauffeurs de camion est aussi en jeu.

À écouter : Paul Gauthier en entrevue à l'émission Du 6 à 9

S’il y a des tempêtes de neige et qu’il fait froid dehors et un camion arrête de fonctionner, c’est une inquiétude pour les employés , poursuit-il.

Il souhaite que les gouvernements cherchent une solution à ce problème. C’est aussi ce que demande KAPle regroupement d'agriculteurs Keystone .

Avec les informations de Riley Laychuk et de Patricia Bitu Tshikudi