Le festival de musique Coachella reporté à octobre

L'organisation de l'événement a affirmé avoir pris cette décision en raison des risques pour la santé et la sécurité des festivaliers et festivalières.

Le festival Coachella est reporté aux week-ends du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre 2020.

Créé en 1999 par le groupe Pearl Jam, Coachella est à la fois un événement musical, artistique, mondain et médiatique. De plus en plus populaire, le festival reçoit chaque année des centaines d’artistes d’horizons différents, allant du hip-hop au rock en passant par la musique électronique.

La programmation 2020 du festival, dévoilée il y a quelques semaines, comprend notamment Rage Against the Machine, Thom Yorke, Frank Ocean et Travis Scott.