Budget 2020 : réactions partagées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Comme c'est maintenant devenu une tradition, plusieurs groupes communautaires étaient réunis dans un restaurant de Jonquière pour écouter le dépôt du budget Girard 2020.

On a un pas dans la bonne direction, mais on doit quand même attendre l'étude des crédits pour voir le déploiement. On parle de la récurrence au niveau des subventions, l'adaptation des services. Je vous dirais qu'on s'attendait à un peu plus. Marie-Claude Bouchard, Centre féminin de Saguenay

C'est un méchant trou, c'est effectivement un méchant trou. C'est une absence totale de la reconnaissance du besoin financier du secteur des organismes communautaires. Jennifer McKenna, coordonatrice par intérim du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire (MÉPAC)

Jennifer McKenna, coordonatrice par intérim du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire (MÉPAC) Photo : Radio-Canada

Michel Potvin favorable

La Ville de Saguenay a reçu avec des sentiments partagés le nouveau budget du gouvernement Legault. Malgré que les investissements massifs dans les infrastructures soient bien vus par Saguenay, l'administration croit que les régions reçoivent encore des miettes de Québec. Le maire suppléant et président du comité des finances, Michel Potvin, affirme qu'il y a beaucoup de travail à faire.

Ça va être à nous autres à travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour aller chercher le maximum au niveau des infrastructures collectives, électriques, routières, au niveau de la zone industrialo-portuaire, au niveau des programmes d'immigration. C'est ce qu'on a vu pour l'instant, mais globalement on peut dire qu'on est favorables. Écoutez, ils dépensent plus d'argent, c'est assurément qu'on va en avoir une plus grande part. Michel Potvin, maire suppléant de Saguenay

Michel Potvin, maire suppléant de Saguenay Photo : Radio-Canada

Sonia Côté déçue

L'organisme Loge m’entraide est non seulement déçu, mais est en colère à la suite du deuxième budget présenté par le ministre des Finances, Eric Girard. C'est ce que l'organisme a fait savoir par voie de communiqué mardi après-midi. Selon Loge m'entraide, Québec se contente d’investir 150 millions de dollars pour compléter le financement des 15 000 logements sociaux déjà annoncés dans les budgets antérieurs, mais sans aucune somme d'argent pour de nouveaux projets.

Il serait inutile de rencontrer la ministre de l’Habitation en ce moment, car la colère et la déception sont beaucoup trop vives! Je ne peux pas croire que son gouvernement ignore les locataires appauvris d’ici et du Québec qui réclament depuis des mois, voire des années, des nouvelles sommes d’argent en matière de logements sociaux pour enfin être logés dignement. Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide

Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide Photo : Radio-Canada

Du recyclage, selon Sylvain Gaudreault

Pour sa part, le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, croit que le ministre des Finances, Eric Girard, n'est pas assez ambitieux du côté environnemental, même s'il lui reconnaît quelques bons coups. Toutefois, Sylvain Gaudreault croit que beaucoup d'anciennes annonces et de programmes existants ont été tout simplement recyclés par la Coalition avenir Québec.

C'est des programmes qui existent déjà, comme Roulez vert, Chauffez vert qui sont des programmes qui existaient et qui sont reconduits par le gouvernement actuel. Donc, ils ont mis tout ça ensemble pour faire un petit paquet, en disant : "Voici le budget vert". Mais c'est beaucoup d'annonces qu'on connaissait déjà. Alors, on a un gouvernement qui partait à -10 en termes de lutte contre les changements climatiques, qui a fait un pas et qui au moins est rendu à zéro. Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière