Accueil tiède en Estrie pour le budget 2020 du gouvernement Legault

Le budget du ministre des Finances du Québec , Éric Girard, pour l’année 2020-2021 a été tièdement accueilli par divers syndicats et organismes de la région de l’Estrie.

Du côté du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE), la déception est grande. Pour une note sur 10, je ne donnerai pas plus de 4 à ce gouvernement , explique Richard Bergevin, président de la SEESyndicat de l'enseignement de l'Estrie .

La raison pour laquelle je donne une note aussi basse c’est parce que le gouvernement a investi beaucoup dans les infrastructures, mais très peu dans les services aux élèves , décrie M. Bergevin.

On a 3,6 milliards $ de surplus dans la province cette année et on se retrouve avec seulement 141 millions $ d’investissements dans les services. Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie

Il concède toutefois que les 150 classes spécialisées qui ont été annoncées constituent une annonce intéressante . Ça représente 3,5 classes financées à Sherbrooke [à la Commission scolaire des] Sommets et une dans celle des Hauts-Cantons , dit-il.

Du côté du syndicat du Conseil central des syndicats nationaux (CSN) de l'Estrie, son président Denis Beaudin se dit également déçu, car il avait de grandes attentes. On nage dans les milliards. On a de l’argent. C’était le temps de réinvestir, spécialement pour les emplois et les services publics , regrette-t-il.

On sait qu’on recherche des employés. On en perd. On a besoin de donner un coup de barre à ce niveau-là. C’est décevant. Denis Beaudin, président de la CSN Estrie

De nombreux investissements pour l’environnement

Dans son budget dévoilé mardi, le ministre des Finances a promis 6,7 milliards $ sur 5 ans pour lutter contre les changements climatiques. Le ministre estime d’ailleurs que ces investissements donneront naissance au plus important chantier environnemental jamais entrepris au Québec.

Une annonce qui a été bien accueillie par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE). On a annoncé qu’on allait doubler les fonds pour les changements climatiques et ça c’est une très bonne nouvelle , souligne Jacinthe Caron, directrice du CREE, qui a néanmoins décrit le budget comme étant sans surprise .

Mme Caron salue également les investissements qui seront effectués dans les transports collectifs. Dans son budget, le gouvernement Legault prévoit investir 2,3 milliards $ pour les projets d’électrification des camions lourds et des véhicules de transport collectif au cours des 5 prochaines années.

Mme Caron regrette néanmoins n’avoir rien vu pour la région de l’Estrie, autant pour Sherbrooke que pour les milieux ruraux, qui, selon elle, ont besoin de développer énormément leur réseau de transport collectif .

Marc Denault, président de la Société de transport de Sherbrooke (STS) et conseiller municipal du district du Golf, a bon espoir que Sherbrooke aura sa part du gâteau et que des sommes issues de cette enveloppe pour le transport collectif seront investies à Sherbrooke.