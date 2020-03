Duel Biden-Sanders dans les États du « mini super mardi »

Une semaine après le super mardi qui a permis à l'ex-président Joe Biden de faire une remontée historique, les démocrates tiennent des primaires dans six États, notamment au Michigan, grand prix de la soirée. Lors de la primaire de 2016, l'État avait été remporté par le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders, qui joue gros ce soir.

Les deux candidats, à toutes fins pratiques désormais seuls en piste, se disputent 352 délégués dans six États : Michigan (125 délégués), Washington (89), Missouri (68), Mississippi (36), Idaho (20) et Dakota du Nord (14).

Selon le site de projections probabilistes FiveThirtyEight, Joe Biden est favori dans tous les États.

Viennent s'ajouter les 13 délégués des démocrates à l’étranger, qui ont commencé à voter lors du super mardi, mais dont le vote se termine aujourd’hui.

La semaine dernière, le super mardi a redonné l'avance à Joe Biden. Il cumule 664 délégués, contre 573 pour Bernie Sanders.

Lors des primaires démocrates de 2016, Bernie Sanders était sorti victorieux au Michigan, dans l’État de Washington, en Idaho et au Dakota du Nord, mais s’était incliné devant Hillary Clinton au Mississippi et au Missouri.

Les résultats finaux vont tarder dans les deux États les plus riches en délégués de la journée : le Michigan, où plus de 800 000 électeurs ont voté par anticipation, et Washington, qui a opté pour le vote postal.

Les yeux se tournent vers le Michigan

Le Michigan est l'État à surveiller.

Bernie Sanders espère que l'État, qui pourrait servir de baromètre pour le reste de la course à l'investiture démocrate, lui servira de pare-feu comme la Caroline du Sud l'a fait pour Joe Biden, dont la campagne était jusque-là dite moribonde.

Selon la moyenne des sondages compilée par RealClearPolitics, Joe Biden y est donné gagnant avec 22 points d’avance.

Outre le fait qu'il s'agisse du grand prix de la soirée avec ses 125 délégués, l'État, où les cols bleus au sein de la population blanche forment une portion importante de l'électorat, revêt une importance symbolique et stratégique.

En 2016, Bernie Sanders, qui y était largement devancé par Hillary Clinton dans les sondages, avait engrangé une courte victoire surprise, ce qui avait été un point tournant de sa campagne.

C’est aussi l'un des trois bastions de la Rust Belt que le républicain Donald Trump avait par la suite ravi aux démocrates pendant la présidentielle; il y avait battu Hillary Clinton de justesse.

Dans les derniers jours, Bernie Sanders a intensifié ses attaques à l'endroit de Joe Biden, dénonçant son appui aux grandes ententes commerciales internationales, un enjeu particulièrement important au Michigan, et l'accusant d'être trop près des corporations.