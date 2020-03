Dans son rapport, le juge Richard LeBlanc, de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, a épinglé les gouvernements précédents et les fonctionnaires qui ont failli à leur tâche de surveiller la société d’État Nalcor Energy.

Le juge Richard LeBlanc dénonce l'inaction du gouvernement terre-neuvien face au fiasco financier de Muskrat Falls. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Le juge LeBlanc a aussi envoyé des flèches au gouvernement actuel pour son inaction.

Il dit que le gouvernement a échoué dans leur manière d'agir avec les Autochtones et avec l'environnement. C'est direct, c'est clair qu'ils n'ont pas abordé de manière juste et honnête, donc c'est vraiment des mots très forts , explique Caitlin Urquhart, avocate à la commission d'enquête sur Muskrat Falls.

Pour Caitlin Urquhart, ces recommandations sont intéressantes, mais n’auront pas un impact concret sur les Terre-Neuviens. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

La commission a entendu plus d’une centaine de témoignages et examiné quelque 6 millions de documents pour faire la lumière sur les raisons de l'escalade des coûts du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, qui sont passés de 6,2 milliards à 13 milliards de dollars.

L'ex-PDG de Nalcor, Ed Martin. Photo : CBC

Le rapport accuse Ed Martin, l'ancien PDG de Nalcor Energy d’avoir volontairement omis de transmettre des informations primordiales au gouvernement en déformant des informations liées aux coûts, aux risques et aux possibles délais du projet.

Ce rapport a enfin donné 17 recommandations pour éviter que la province ne répète ces erreurs. Le gouvernement a dit vouloir prendre le temps d'examiner celles-ci avant de les mettre en applications dans une trentaine de jours.

Pour Caitlin Urquhart, ces recommandations sont intéressantes, mais n’auront pas un impact concret sur les Terre-Neuviens qui vont continuer à payer les frais de ce raté pendant plusieurs années.

C'est trop tard pour les gens du Labrador qui vont vivre avec les impacts du projet , dénonce-t-elle.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dwight Ball, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré avoir remis un rapport à la police et au ministère de la Justice, sans toutefois donner des détails sur les raisons qui l'ont poussé à le faire

On sait qu'il y a des critiques, depuis le début, qui disent qu'il y avait des aspects criminels dans la manière dont certains individus se sont comportés, donc on est heureux que ce soit considéré parce qu’on ne pensait pas que ce serait possible après le rapport , ajoute l’avocate.

En février dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il allait aider la province à se remettre de ce fiasco financier pour limiter son poids sur les Terre-Neuviens. Ottawa se dit prêt à négocier une restructuration financière pour réduire les coûts associés à la structure de capital de Muskrat Falls .

