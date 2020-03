Coronavirus : un travailleur albertain en quarantaine pourrait-il perdre son emploi?

Discussions avec l'employeur

Les services de la santé publique de l’Alberta conseillent à l’employé et à l’employeur de trouver une solution en cas de placement en isolement, pour permettre à la personne concernée de continuer à travailler.

Cela peut aller du télétravail à une réorganisation du travail de la personne afin qu’elle puisse passer sa journée sans entrer en contact physique avec des collègues ou des membres de la communauté.

Que se passe-t-il si l’employé ne peut pas continuer à travailler?

« Je conseillerais à l’employé dans un premier temps de regarder son contrat de travail », répond l’avocat d’Edmonton Christian Cormier.

Les employés peuvent utiliser les congés payés de maladie auxquels ils ont le droit en vertu de leur contrat de travail ou de leur convention collective. Ils peuvent aussi puiser dans d’autres congés payés.

Congés non payés

Les Albertains dont le contrat de travail ne précise pas ces éléments ont accès à des congés non payés : cinq jours par an pour les congés personnels et un maximum de seize semaines par an pour les congés maladie.

« L’employeur n’est pas tenu de payer son employé pendant cette période-là », insiste Christian Cormier.

Certificat médical

La réglementation impose aussi à l’employé de fournir un certificat médical pour se prévaloir du congé maladie.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a demandé de la souplesse aux entreprises sur ce point. Elle a aussi expliqué travailler avec Services de santé Alberta pour que les personnes malades et celles qui font l’objet d’une enquête pour un soupçon de coronavirus reçoivent un document qu’ils peuvent fournir à leur employeur.

« Nous encourageons les employeurs à lever leur exigence d’un certificat médical et nous réfléchissons à des moyens de supprimer cette condition pour les travailleurs qui ont la COVID-19 ou qui se trouvent en quarantaine en raison de la COVID-19 », ajoute la porte-parole du ministre albertain du Travail, Britanny Baltimore.

L’Alberta demande d’ailleurs aux Albertains de ne pas se rendre chez leur médecin pour obtenir un certificat médical.