Deux avions de reconnaissance russes interceptés près de l'Alaska

Lundi, des avions américains et canadiens ont intercepté deux avions russes qui entraient dans la zone d'identification de défense aérienne de l’Alaska, selon le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

Les avions russes étaient des Tupolev Tu-142 de reconnaissance maritime. Ils ont été interceptés par des avions de chasse F-22 et CF-18, appuyés par un KC-135 Stratotanker et un avion de commandement et de détection E-3 Sentry, rapporte le NORADCommandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord dans un communiqué.

Les avions russes sont restés dans l’espace aérien international au-dessus de la mer de Beaufort et ne sont pas entrés dans l’espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada.