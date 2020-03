Rouyn-Noranda souhaite créer des « ruelles vertes »

La mairesse fait valoir qu'on souhaite ainsi que les citoyens se réapproprient ces espaces de jeux et de voisinage sans nuire aux services publics, notamment à la distribution d'électricité et à la collecte des matières résiduelles.

Diane Dallaire ajoute que cette démarche s'inscrit dans la continuité du mouvement Villes et villages en santé initié à Rouyn-Noranda dans les années 1980.

On parle d'arbres, d'arbustes, de fleurs, de potagers, de peinture, d'une déco, énumère Mme Dallaire. La Ville a budgété un montant de 11 000 $. Ça nous interpellait ce projet-là, parce qu'on parle de collaboration citoyenne. Ça vient favoriser le voisinage. C'est bon pour le sentiment d'appartenance au lieu, le sentiment de sécurité. Et en plus, aménager une ruelle verte, au niveau de la santé, de l'amélioration de la qualité de l'air, diminuer les îlots de chaleur, tout ça est bon aussi.

À lire aussi : Les ruelles vertes, une tendance en plein essor

Les citoyens intéressés peuvent ainsi créer un comité de voisins et soumettre leurs idées à la Ville.

La mairesse explique que la plupart des quartiers en milieu urbain disposent de ruelles qui répondent aux critères de sélection, incluant le Vieux-Noranda, où on étudie la possibilité de paver les ruelles en raison des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne.

Il y a une carte qui va être disponible des ruelles où ce sera possible de faire un projet de ruelle verte. Ça concerne plusieurs ruelles du quartier de la ville de Rouyn-Noranda un peu partout sur le territoire, incluant le Vieux-Noranda.

Une séance d'information aura lieu à ce sujet le 24 mars de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal.

La carte des ruelles admissibles, le guide d'implantation d'une ruelle verte ainsi que les différents formulaires requis pour le dépôt d'une demande sont disponibles sur le site web de la Ville  (Nouvelle fenêtre) . Les projets doivent être déposés avant le 20 avril.