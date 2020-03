Le nouveau quartier général de la police de Thunder Bay pourrait coûter 50 M$

Les conseillers municipaux de Thunder Bay ont fait part de leurs préoccupations concernant le coût et l’emplacement pour un futur nouveau quartier général du corps policier municipal, après le dépôt d'un rapport par des consultants embauchés par la Ville.

Le coût d’un nouveau quartier général de la police, pour remplacer les installations actuelles du Service de police de Thunder Bay (SPTB) sur la rue Balmoral, s’élèverait à environ 50 millions de dollars.

John Stephenson et John Pepper, respectivement de la firme Form Studio Architects et de RPL Architects, ont admis que le prix pour un nouvel édifice est plutôt élevé, mais qu’il permettrait à long terme des économies opérationnelles.

La seconde option présentée au conseil municipal consisterait à agrandir et rénover le poste de police existant, pour un coût de 64 millions de dollars.

Cette option ne permettrait pas de réaliser autant d’économies opérationnelles, ont indiqué les consultants.

Le conseiller Mark Bentz a déclaré qu’il n’était pas sûr de la raison pour laquelle le service de police aurait besoin de doubler sa superficie.

Les consultants ont souligné que le SPTB Service de police de Thunder Bay prévoit embaucher plusieurs nouveaux employés dans les prochaines années, en plus d’avoir besoin de nouveaux espaces de formations et pour installer des équipements à la fine pointe de la technologie.

Trouver le meilleur endroit

Les consultants ont recensé 14 emplacements potentiels pour le nouveau commissariat, dont un à l’arrière du quartier général actuel du SPTB Service de police de Thunder Bay .

Le conseiller Cody Fraser veut s’assurer que le nouveau poste de police se trouve au cœur de la ville et non pas en périphérie.

Il a demandé aux consultants s’ils avaient pris en compte la volonté de la Ville d’éviter le plus possible l’étalement urbain et de revitaliser les quartiers existants.

De nombreux membres du conseil municipal, dont le conseiller Aldo Ruberto, ont déclaré qu’ils souhaitaient voir la police mettre en place une station satellite, qui desservirait un deuxième quartier de la ville.

Plusieurs conseillers souhaitent tout de même aller de l'avant avec l'idée d'un poste satellite, même si les consultants ont indiqué que ce ne serait pas une solution rentable. Photo : CBC/Jeff Walters

M. Ruberto a par ailleurs contesté le rapport des consultants suggérant que le centre de la ville ou le secteur Fort William, au sud, seraient des emplacements idéaux pour le nouveau quartier général.

Le directeur de la ville, Norm Gale, a rappelé aux élus que la décision finale leur revenait.

Aucune décision n’a été prise pour l’instant et aucun calendrier n’a été établi pour l’obtention du financement ou la construction.



Chris Adams, le porte-parole de la police de Thunder Bay, a indiqué que la cheffe Sylvie Hauth ne commentera pas le rapport des consultants pour l'instant.