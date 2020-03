L'UQAT prend des mesures pour prévenir la COVID-19

Ils ont été informés ce mardi que l'établissement d'enseignement ne cautionne pas les voyages dans les pays ou les régions touchées par la COVID-19. Il leur est également demandé de reporter un déplacement en Italie, en Chine, en Iran et en Corée.

Denis Martel, recteur de l'UQAT, mentionne qu'il ne peut pas par exemple obliger un étudiant étranger à rester dans la région lors d'un congé. Il fait donc appel au bon vouloir de chacun.

On tente de prendre les meilleures mesures possible. On ne peut pas interdire à quelqu'un de retourner chez eux, ce serait inconcevable en fin de session. Mais on peut lui demander "si tu retournes chez toi, tu t'assures de faire un arrêt au retour pour te mettre en quarantaine pendant deux semaines pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion possible , précise-t-il.

La situation est également suivie de près au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le service des communications affirme que le coronavirus n'a pas d'impact sur les projets de mobilité qui étaient déjà prévus. Les avis sur le sujet émis par le gouvernement du Canada sont consultés.