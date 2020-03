Apple explique comment désinfecter son iPhone sans l’endommager

L’entreprise spécifie que cette technique est seulement recommandée pour essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses. N’utilisez pas d’eau de Javel. Évitez de faire pénétrer de l'humidité dans les ouvertures et ne submergez pas votre produit Apple dans d’autres produits de nettoyage , peut-on lire dans les conditions d’utilisation.

Apple disait jusqu’à maintenant qu’un mélange d’eau et de savon était la substance à utiliser pour nettoyer ses produits.

Ce changement de cap survient après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi que la menace d'une pandémie de COVID-19, que plus de 110 000 personnes dans le monde ont contractée, est devenue très réelle . Apple ne précise toutefois pas qu'il y a un lien entre sa nouvelle directive et l'avertissement de l'OMS.

Une étude estonienne publiée en 2018 avançait que plus de 17 000 bactéries se trouvent en moyenne sur l'écran d'un téléphone cellulaire. C'est 10 fois plus que la quantité de bactéries présentes dans la cuvette d’une toilette.