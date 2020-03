Aucun cas confirmé de coronavirus en Gaspésie

Le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, indique qu'il est très probable que la maladie se propage jusqu'en Gaspésie, mais assure que les établissements et le personnel de santé sont prêts à une telle éventualité.

On se met à jour régulièrement et tous les jours, on suit toutes les conférences auxquelles on est convoqués, donc l'ensemble du Québec est tout à fait prêt et la Gaspésie n'y échappe pas , affirme-t-il.

Comme dans toutes les parties du monde, si vous voyez la progression, ce serait très, très étonnant que ça n'arrive jamais en Gaspésie. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Il admet que certains festivals prévus dans la région pourraient être annulés pour protéger la population.

On cherche à se protéger collectivement contre ce virus là pour éviter qu'il se répande trop rapidement, donc c'est une des mesures qui pourrait être envisagée , indique Dr Bonnier-Viger.

Yves Bonnier-Viger de la Direction régionale de la santé publique Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

S'il est important d'agir, il ne faut toutefois pas surréagir.

C'est important qu'on se donne un mot d'ordre d'être tout à fait prêts à réagir, à aider les autres, mais de ne pas surréagir au point de créer des problèmes plus importants , souligne-t-il.

J'ai l'impression qu'il y a des dommages créés par ce virus-là qui n'ont rien à voir avec la maladie elle-même, mais beaucoup plus avec la panique. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Pour l'instant, on ne compte aucun cas confirmé de coronavirus dans l'Est-du-Québec.