Dead South : l’apprentissage du succès, de Regina à l’international

The Dead South, c’est l’histoire du Réginois Nate Hilts qui a combiné son amour de la musique à des amitiés d’enfance pour créer un groupe de bluegrass. Aujourd’hui lancé dans une carrière internationale florissante qui pourrait lui apporter un deuxième prix Juno, il apprend à naviguer entre controverse et équilibre personnel.

Quand on a commencé, l’objectif c’était de jouer au O’Hanlon’s confie Nathaniel (Nate) Hilts dans un éclat de rire, faisant référence à un petit pub irlandais de Regina. Sept ans plus tard, l’enfant des Prairies est encore surpris du succès que rencontre son groupe.

Nate Hilts a fondé The Dead South en 2012, en choisissant un son acoustique mêlant guitare, banjo, mandoline et les voix masculines de ses quatre membres. À la base se trouvent trois Réginois liés depuis leurs cinq ans et un ami que Nate a rencontré lors de ses études à l'Université Laval, au Québec.

Les débuts ont d’ailleurs été difficiles, confie le musicien, qui se souvient avoir combiné études et travail acharné pendant quelques années. Finalement, un premier concert au bar O’Hanlon’s a été suivi d’une sortie à Red Deer, qui leur a donné le goût des tournées pour de bon, et du succès.

Apprendre à gérer la réussite

Entre le manque de sommeil, la nourriture de mauvaise qualité et l’alcool omniprésent, la vie de musicien peut s’avérer difficile. En 2016, le groupe a soudainement mis fin à une tournée en Allemagne pour préserver la santé mentale de leur joueur de banjo, Colton Crowford. Celui-ci a pris une pause de deux ans avant de réintégrer la formation.

On ne savait pas comment prendre soin de soi pendant les tournées. Nate Hilts, fondateur de Dead South

Le groupe, qui enchaîne les concerts en Europe, aux États-Unis et au Canada, a désormais investi dans un autobus avec chauffeur. Cela lui permet de dormir tout étant sur la route. Il se réserve aussi des périodes de trois semaines de repos entre chaque tournée, durant lesquelles les musiciens restent chez eux et se consacrent à leurs proches.

Les trois semaines chez nous, on les prend vraiment au sérieux maintenant. On fait n’importe quoi en dehors de la musique… ou du moins en dehors de Dead South ! Nate Hilts, fondateur de Dead South

Cela lui a pris du temps pour trouver son équilibre, confie Nate. Et aujourd'hui, c’est l’amour pour la musique et les années d’efforts accumulées qui le poussent à continuer en attendant d'atteindre un jour son plein potentiel.

Faire face à la controverse

Au-delà de son succès, The Dead South a aussi suscité la controverse avec la chanson Banjo Odyssey, sur le premier album sorti en 2013. Certains y ont vu une histoire d’inceste entre un frère et une sœur, voire d'une relation sexuelle non consentie.

Nate Hilts admet que les paroles relatent un inceste, mais il revendique l’aspect humoristique de la chanson et réfute toute référence à une relation sans consentement.

Depuis ses explications publiques, The Dead South continue régulièrement de jouer cette chanson. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages qui disent " cette chanson, ça m’aide beaucoup avec mes problèmes, ça me donne un peu de joie dans ma vie ", raconte Nate.

En route vers un deuxième prix aux Junos?

Alors que leur troisième album Illusion and Doubt a été récompensé en 2018 par le prix Juno du meilleur album roots et traditionnel de l’année, le groupe Dead South revient cette année dans la compétition avec Sugar and Joy, en lice dans la même catégorie.

Mais Nate Hilts confie ne pas avoir d’attente particulière. Quand on crée un album, c’est pour nous, pour jouer de nouvelles chansons explique-t-il, en précisant que son plus grand plaisir est de jouer devant un public enthousiaste, qui chante avec le groupe.