Budget Girard : beaucoup de questions pour le transport collectif à Québec

Le gouvernement Legault ajoute à son programme d'infrastructures trois projets de transport collectif pour la région de Québec qui totalisent plusieurs centaines de millions de dollars. Il entretient toutefois un certain flou sur la nature des projets et la façon dont les sommes seront investies.

En marge du budget 2020-2021 qui a été déposé mardi à Québec, le gouvernement caquiste a présenté le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

L'interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et Lévis fait son apparition dans la catégorie des projets de 100 millions de dollars et plus à l'étude.

Il n'a toutefois pas été possible de savoir si l'interconnexion sera financée à même l'enveloppe de 1,8 milliard que le gouvernement provincial a réservée au projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Une imprécision que dénonce le porte-parole du Parti libéral en matière de transports, Gaétan Barrette.

« Actuellement, on est dans le flou total [...] Vous ne le savez pas et je ne le sais pas non plus », a lancé le député de La Pinière à l'attention des journalistes.

Ce n'est pas normal qu'on ait des projets de cette ampleur-là, à ce coût-là, sans qu'on soit capable d'avoir de réponses précises. Gaétan Barrette, porte-parole libéral en matière de transports

Deux projets du Réseau de transport de la capitale (RTC) font également leur apparition dans la catégorie à l'étude du PQI. Le premier concerne le centre d'exploitation du RTC, tandis que le second porte sur le centre Métrobus. Il s'agit de deux projets de plus de 100 millions de dollars.

Rien pour le troisième lien

Aucune nouvelle somme n'est prévue pour le projet d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis. Ce dernier apparaît toujours dans la catégorie des projets de transport en planification.

Il en va de même pour la reconstruction du pont de l'île d'Orléans, qui est toujours au stade de la planification. Québec projet d'investir 1,5 million dans le maintien du pont actuel en 2020-2021.

En revanche, la réfection du pont Pierre-Laporte entre dans la phase de réalisation. Au cours du prochain exercice budgétaire, Québec investira 14,6 millions de dollars dans des travaux sur l'infrastructure. Le coût total du projet est évalué à 79 millions.

De plus, la reconstruction du tablier du pont de Québec passe de la catégorie « À l'étude » à la catégorie « En planification ».

7 M$ pour la Capitale-Nationale

Le gouvernement Legault annonce par ailleurs l'octroi d'une somme de 7 millions de dollars au projet de réaménagement de l'Espace de la Capitale-Nationale, dans le Vieux-Québec. Le maire de Québec, Régis Labeaume, espérait obtenir un appui de 10 millions.

Le maire espérait également obtenir un montant de 50 millions pour son projet de zone d'innovation du Littoral Est.

Le budget du ministre des Finances, Éric Girard, risque de le laisser sur sa faim. Un montant total de 20 millions de dollars est prévu pour la mise en place de zones d'innovation, et ce, pour l'ensemble du Québec.