Edmonton blâme la température pour les piètres conditions routières cet hiver

La Ville affirme que les changements « plus drastiques » des températures ont contribué au défi du déneigement cet hiver. Or, Environnement Canada considère la fluctuation des températures comme étant typique.

En analysant les données de décembre à février d’Environnement Canada, provenant de la station Blatchford d’Edmonton, une variation importante est évidente dans le nombre total de jours ayant connu une période de gel-dégel pour les cinq dernières années.

Les périodes de gel-dégel sont caractérisées par une température qui s’élève au-dessus de zéro et une température qui descend au-dessous de zéro , explique le météorologue d’Environnement Canada, Dan Kulak.

La Ville d’Edmonton soutient toutefois que le mois de janvier 2020 a vu une fluctuation plus importante des températures et plus de jours de gel-dégel que par les années précédentes.

Comparativement à l’année dernière, la ville a connu deux jours de gel-dégel de plus en janvier, soit 13 jours contre 11 en 2019, selon les données d’Environnement Canada. En 2016, le mois de février a quant à lui compté 19 jours de gel-dégel alors que le mois de février 2019 n'en a connu aucun.

Je ne pense pas qu’il y ait une grande différence entre le cycle de gel-dégel de cet hiver comparativement aux années précédentes, à l'exception peut-être du mois de février l’année dernière qui a connu un froid mordant , explique Dan Kulak.

La Ville voit l’hiver d’un autre œil

Habituellement, nous définissons l’hiver comme étant une saison qui se déroule du mois d'octobre à avril. Par contre, les Edmontoniens savent qu'il peut se mettre à neiger autant en septembre qu’au mois de mai , indique le responsable des communications de la Ville, Zak Fairbrother.

Malgré cela, Dan Kulak considère tout de même que l’hiver n’a pas différé des précédentes années.

Même avec la vague de froid du mois de janvier, certaines données suggèrent que la saison a été dans l'ensemble moins rigoureuse. C’était relativement normal, peut-être même [avec des températures] au-dessus des normales de saison , souligne-t-il.

La Ville maintient que les changements de températures ont nui au déneigement.

Ces fluctuations ont fait fondre la neige, créant des ornières et de la névasse qui gèlera à nouveau lorsque la température se refroidira, créant de la glace et des conditions routières dangereuses , assure le directeur adjoint des opérations de la Ville, Gord Cebryk, lors d'une rencontre du conseil municipal le 19 février.

Nous offrons le meilleur service possible, donc tout changement dans ce service est attribuable aux fluctuations des températures et nous tentons de nous y adapter. Gord Cebryk, directeur adjoint des opérations de la Ville d'Edmonton

Beaucoup d'Edmontonniens n’ont pas été heureux des conditions routières cet hiver. Selon les données de la Ville, plus de personnes se sont plaintes au 311 jusqu’à maintenant que durant la même période en 2019.

Certains conseillers municipaux affirment aussi avoir reçu plus de plaintes qu'à l'habitude.

Le conseil municipal souhaite que le département des opérations revoie sa politique de déneigement. Un rapport détaillé sera d'ailleurs déposé en juin dans le cadre de la révision annuelle.