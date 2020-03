Budget Québec 2020 : les grands projets en santé et en transport en commun à Gatineau toujours à l’étude

Santé

Le gouvernement caquiste a changé les termes dans le budget présenté mardi, pour parler de sa promesse de construire un nouvel hôpital. L’appellation de nouvelle offre de services hospitaliers est maintenant qualifiée de bonification du Centre hospitalier de l'Outaouais .

Le projet figure toujours parmi ceux à l’étude dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). Cette fois-ci, le gouvernement chiffre ce projet à plus de 50 millions de dollars.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, craint que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne soit pas en mesure de respecter sa promesse initiale. On nous avait promis un hôpital en cinq ans , rappelle M. Fortin.

Le député de Pontiac André Fortin est déçu de constater que le projet d'une nouvelle offre de services en Outaouais en matière de santé demeure à l'étude seulement. Photo : Radio-Canada

Cet hôpital-là est encore dans la phase en étude, il n’est même pas rendu en planification. Ça fait déjà un an et demi. [...] Il n’y arrivera pas. André Fortin, député libéral du Pontiac

Par ailleurs, l'agrandissement de la faculté et de l'unité de médecine familiale de l'Université McGill à Gatineau se poursuit. Le PQIPlan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit que 10 millions de dollars seront investis dans le projet en 2020-2021, dont le coût total est évalué à 32,4 millions de dollars.

Trois projets en santé apparaissent toujours dans la catégorie En planification : Agrandissement du centre d'hébergement de Vallée-de-la-Lièvre, à Gatineau

Construction d'un CHSLD à Maniwaki

Réaménagement de l'unité de périnatalité à l'Hôpital de Gatineau

Transport en commun

Le projet structurant de transport collectif électrique dans l'ouest de Gatineau apparaît toujours dans la catégorie À l'étude . Le budget confirme toutefois que le tramway devrait se rendre vers le centre-ville d'Ottawa. Le gouvernement chiffre sa participation dans ce projet à plus de 100 millions de dollars.

La phase II des travaux de prolongement du Rapibus vers l'est se poursuit. En 2020-2021, 9,6 millions seront investis dans le projet, dont le coût total est évalué à 46,7 millions de dollars. La phase III du projet, pour sa part, apparaît toujours dans la catégorie En planification .

Une esquisse représentant un train circulant le long du chemin d'Aylmer, à Gatineau. Photo : Société de transport de l'Outaouais

Autres infrastructures

Tel qu’annoncé en février par le gouvernement caquiste, le projet d'élargissement de l'autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien passe de la catégorie À l'étude à la catégorie En planification .

Le projet d'élargissement de l'autoroute entre L'Ange-Gardien et Mirabel est toujours dans la catégorie À l'étude et figure parmi les projets de 100 millions et plus.

Le projet de construction et de réaménagement de du pont Alonzo Wright apparaît maintenant dans la catégorie En planification ; il figure parmi les projets de 50 millions de dollars et plus.

Les travaux de construction et de reconstruction de la station d'épuration des eaux usées de Gatineau se poursuivent. En 2020-2021, 7,3 millions seront investis.

Les travaux de construction d'un aréna et de glaces communautaires se poursuivent à Gatineau. En 2020-2021, 2,1 millions de dollars, sur un total de 53 millions de dollars.

La bonification du campus de Gatineau de l'Université du Québec en Outaouais est toujours dans la catégorie À l'étude .

Avec les informations de Louis Gagné