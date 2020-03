L’histoire du pasteur noir qui a joué un tour au KKK

Des dames bien habillées se dépêchent pour atteindre le parvis de l’église. Elles sont blanches. Dans une église voisine, d’autres dames endimanchées font la même chose. Elles sont noires.

Dans cette petite ville industrielle oubliée par le progrès, le dimanche matin, Blancs ou Noirs prient le même Dieu, mais pas dans les mêmes lieux.

Rien dans ce fait ne différencie jusqu’ici Laurens d’autres villes du sud des États-Unis. Sauf qu’ici, le racisme est inscrit jusque dans le nom de la ville. Henry Laurens était un marchand d’esclaves prospère. Il a vendu et acheté plus de 8000 êtres humains qui ont fait sa fortune et celle de la région au 18e siècle.

[Lettres des États-Unis] En cette année électorale, Émilie Dubreuil a pris la route des États-Unis. Au cours des prochaines semaines, elle nous racontera la vie quotidienne hors des sentiers battus.

Le pasteur David Kennedy vient nous rejoindre devant le cinéma dont il est le propriétaire, sur la rue principale. Avec lui, quelques membres de son église. Ils nous étreignent et se mettent spontanément à chanter un hymne de ralliement du mouvement des droits civiques. Ces gens-là sont des chaleureux, de bonne humeur.

Le pasteur reboutonne son manteau. Il fait froid. Kennedy devient tout à coup plus sérieux. L’homme de 68 ans pointe en direction d’une porte latérale du vieux cinéma.

Ici, quand j’étais petit, c’était la porte des Nègres. Il répète : La porte des Nègres .

Il explique que les Noirs n’avaient accès qu’au balcon, le parterre étant réservé aux Blancs.

Le pasteur Kennedy a passé son enfance sous ce qu’on appelle les règles de Jim Crow. Jim Crow? Entre 1876 et 1965, certains États du sud passent une série de règlements qui imposent une ségrégation de droits dans tous les lieux et services publics. À l’école, dans l’autobus, au cinéma, etc.

Il se souvient que sur la porte de la maison familiale, comme sur celles de tous les Noirs de la ville, il y avait un C. pour indiquer que des gens de couleur habitaient là. Les Blancs avaient la lettre W sous leur adresse.

Il a fallu que je me batte jusqu’en 1990 pour les forcer à enlever ce signe , raconte le pasteur.

Aux États-Unis, la fréquentation des sites Internet des 10 principaux groupes racistes a augmenté de 47 % depuis 2016. Ces sites reçoivent plus de 6 millions de visites par mois.

Le pasteur Kennedy tient la photo de son grand-oncle, mort lynché. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Un scénario de film

Sur une vieille photo en noir et blanc, un homme se balance au bout d’une corde suspendue à un arbre. Mort. En arrière-plan, on peut voir sa famille.

L’homme lynché, c’est le grand-oncle du pasteur Kennedy. Cet acte de haine a laissé chez les Noirs de Laurens une cicatrice profonde. Le hasard de la vie a cependant donné à Kennedy l’occasion de les venger avec ironie et humanité.

Il y a 23 ans, le Ku Klux Klan (KKK), une organisation de suprémacistes blancs fondée en 1865, mais toujours vivante aux États-Unis, achète le vieux cinéma de la rue principale de Laurens. On y célèbre des mariages, des fêtes de famille, des partys de Noël sous des drapeaux nazis. On y fait le salut hitlérien et une immense croix gammée est peinte dans la grande salle où il y avait jadis l’écran de cinéma.

Là où l’on trouvait le guichet et la machine à pop-corn, le KKK vendait des souvenirs. Dans le « Redneck shop », on pouvait acheter toutes sortes d’articles à la gloire du racisme. Macarons hitlériens, bikinis à l’effigie du drapeau confédéré, les fameuses robes blanches revêtues par les membres du Klan pour perpétrer leurs crimes, etc.

Parmi ces tristes personnages, un jeune dévoué à la cause. Michael Burden est persuadé que les Noirs vont mener les États-Unis à leur perte. Comme il est digne de confiance, le KKK met son nom sur les titres de propriété du vieux cinéma.

Mais quelques années plus tard, les choses commencent à mal aller. Burden, dépressif et toxicomane, a des problèmes d’argent. Il a faim et n’a nulle part où se loger. Le pasteur Kennedy entend parler de sa misère. Il lui offre de la nourriture. Il lui trouve un endroit où dormir. Une amitié naît. Burden vit une épiphanie. Il ne comprend plus pourquoi il a tant détesté les Noirs.

Discrètement, les deux amis conçoivent un plan. Burden vend le théâtre à Kennedy et quitte la ville. Alors, les fidèles du KKK découvrent, avec horreur, que le nouveau propriétaire de leur repaire nazi est désormais... un pasteur noir! Ils intentent des poursuites contre Kennedy pour récupérer la bâtisse, mais perdent.

La plaisanterie ultime : Burden et Kennedy avaient convenu que John Howard pourrait garder son « Redneck shop » ouvert jusqu’à sa mort. L'homme a donc dû endurer jusqu'en 2017 son propriétaire noir, amateur de visites impromptues.

Le pasteur David Kennedy et John Howard au Redneck shop Photo : Radio-Canada / Echo Project (archives)

Nouvelle administration

Regan Freeman a 23 ans. Il est blond comme les blés. Il a les yeux clairs et des petites taches de rousseur.

Il y a deux ans, un soir où il n’avait pas envie d’étudier, il ouvre la télé et tombe sur un reportage d’Oprah Winfrey à la célèbre émission d’affaires publiques américaine 60 minutes.

Le reportage porte sur l’ouverture, en 2018, à Montgomery en Alabama, d’un mémorial unique. Le lieu est solennel, d’une grande beauté sobre. Le rappel d’un holocauste dont les Américains n’aiment pas trop se souvenir : jusque dans les années 50, des Afro-Américains sont morts dans des lynchages d’une cruauté sans nom.

Regan Freeman apprend dans ce reportage que dans le comté de Laurens, où il a grandi, des Blancs ont lynché 11 Noirs. Il est horrifié, choqué, stupéfait.

On ne parle jamais de cela. Je n’avais pas appris ça à l’école , dit-il.

Ce reportage lui fait voir, dans sa vraie lumière, les affres du racisme qui continue de s’épanouir en Caroline du Sud. Freeman évoque, par exemple, l’attentat perpétré par Dylan Roof dans une église baptiste en 2015. L’assassin était convaincu qu’il fallait éliminer les Noirs parce qu’ils couchaient avec des femmes blanches. Il a tué neuf personnes.

Le racisme est vieux et neuf en même temps, il se renouvelle, se réinvente, mais tout se tient. Roof venait, j’en suis certain, au Redneck shop s’alimenter en haine. Il venait de la région. Il y a une ligne directe entre cette petite ville et ce meurtre crapuleux , explique Regan indigné. Une indignation qui va le pousser sous les feux de la rampe avec un rôle principal à jouer dans la suite de l’histoire.

Le pasteur David Kennedy et Regan Freeman Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Une maison de l’amour

Lorsque Regan Freeman entend parler de l’histoire du pasteur Kennedy, il trouve son numéro de téléphone et le contacte. Ils prennent rendez-vous. Regan propose à Kennedy de transformer le vieux cinéma, lieu de ségrégation, d’humiliation et de messes basses nazies, en un mémorial où tous seront les bienvenus.

Il m’a répondu oui, tout de suite et très simplement, il m’a demandé si je voulais m’en occuper. J’ai quitté mon emploi pour me consacrer à ça, et maintenant, c’est ma vie! , raconte le jeune homme.

C’est un ange tombé du ciel , raconte Kennedy, qui le considère désormais comme un fils. Ce projet, Kennedy y croit complètement.

Si nous ne souvenons pas et ne comprenons pas les horreurs et les erreurs du passé, nous sommes condamnés à les répéter. Ce projet, c’est un devoir de mémoire pour les générations qui vont suivre , conclut le pasteur.

Pour l’instant, le vieux cinéma est dans un état lamentable. Il a été négligé pendant des années. Mais la magie d’Hollywood pourrait changer les choses. Un film inspiré de l’amitié entre Kennedy et Burden prend l'affiche début mars et Regan Freeman espère que l’intérêt suscité par le film va générer des dons pour rénover l’endroit, lui donner de l’amour.

Et de l’amour, Laurens au complet en a bien besoin.

Rassemblement de nazis à Laurens en avril 2007 Photo : Radio-Canada / Echo Project (archives)

Quelques statistiques

Certains chiffres donnent froid dans le dos. Le nombre de groupes haineux a augmenté aux États-Unis pour une quatrième année de suite, atteignant un total de 1020. En 2018, les extrémistes de droite ont commis 50 meurtres, un sommet depuis 1995.

Les crimes haineux ont augmenté en Caroline du Sud cette même année, et 67 d’entre eux étaient motivés par la race ou l’origine ethnique.

Les crimes haineux considérés comme « violents » ont augmenté aussi à l’échelle nationale. 59,6 % d’entre eux étaient motivés par la haine envers la race ou l'origine ethnique de la victime. Les Afro-Américains sont les plus visés (49 % des cas).