Des spectacles extérieurs au Mont-Orford cet été

Les spectacles auront lieu aux mois de juin, août et octobre. Le premier spectacle du vendredi 12 juin mettra en vedette Marc Dupré et ses invités. Le lendemain, ce sera au tour de Bobby Bazini de séduire la foule.

Les autres rendez-vous se tiendront les 14 et 15 août et les 9 et 10 octobre.

Le Mont-Orford est un levier pour l’ensemble de l’Estrie. Jacques Demers, président de la corporation ski et golf du Mont-Orford

Pour Jacques Demers, président de la corporation ski et golf du Mont Orford, l’objectif de ces spectacles n’est pas de faire concurrence à ceux qui se tiennent déjà dans la région, en été. On voulait se placer à des moments plus tranquilles. On voulait attirer [du monde] à ce moment-là , explique-t-il.

De son côté, Simon Blouin, directeur général du Mont-Orford, se réjouit de ce virage quatre saisons du Mont-Orford. Ça nous permet de sécuriser des emplois et de garder du monde à l'année , souligne-t-il.

La mairesse de Magog, Vicki May Hamm, pense quant à elle que ces spectacles en plein air au pied du Mont-Orford ont bel et bien leur place dans la région.