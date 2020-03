Coronavirus : le Yukon annule des voyages scolaires

La mesure est en vigueur depuis lundi et relève de la précaution à prendre face à la propagation de la COVID-19. Dans un communiqué de presse, le gouvernement du Yukon déclare que la santé et la sécurité des élèves, du personnel scolaire et des bénévoles constituent notre priorité .

Pour le moment, cette annulation n'inclut pas les voyages en Alaska. Nous examinons tous les voyages scolaires en Alaska avec la Dre Elliott et nous déterminerons, au cas par cas, s'ils se feront ou non. Gouvernement du Yukon

Les autorités n’ont cependant pas communiqué de plus amples détails sur ces annulations. Elles fourniront une mise à jour directement aux écoles qui ont prévu des voyages en Alaska. Par ailleurs, la déclaration gouvernementale souligne les efforts engagés dans l’organisation de tels voyages.

Nous comprenons les inconvénients que les annulations de voyage peuvent causer et nous remercions les écoles, les étudiants et les familles de votre compréhension. Gouvernement du Yukon

Les voyages prévus à l’intérieur du Canada ne sont pas touchés par cette mesure. Le gouvernement conseille aux parents et tuteurs d'élèves de se renseigner auprès des écoles pour les mises à jour étant donné que la situation évolue rapidement.

L’opposition remet en doute la stratégie

L'opposition officielle du Yukon affirme que le gouvernement ne semble pas prendre la menace du nouveau coronavirus au sérieux, tandis que le gouvernement affirme qu'il a tout maîtrisé.

Dire que vous avez un plan et en avoir un sont deux choses différentes , a déclaré, lundi, le député du Parti du Yukon, Scott Kent. Le député de Copperbelt Sud estime que le secteur du tourisme du Yukon souffrirait cet été si les gens annulaient les croisières. Le territoire voit généralement un flux constant de visiteurs des croisières en Alaska.

Le député Scott Kent n'est pas satisfait par le plan de préparation du gouvernement yukonnais quant aux impacts économiques de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Chris Windeyer (CBC)

Cela va faire mal à l'industrie du tourisme et je ne pense pas que le ministre [du tourisme] ou le premier ministre ou l'un de ses collègues prennent cela au sérieux. Scott Kent, député du Parti du Yukon

Scott Kent dit faire davantage confiance aux responsables de la santé du Yukon qui ont déclaré à plusieurs reprises que le risque d'une éclosion dans le territoire était faible. En effet, aucun cas de la COVID-19 n'a été signalé au Yukon jusqu'à présent, bien que le premier ministre Sandy Silver a déclaré que toute personne testée pour la grippe sera désormais aussi testée pour le nouveau coronavirus.

Le Parti du Yukon a présenté une motion à l'Assemblée législative pour créer un comité multipartite chargé d'étudier les répercussions économiques de COVID-19, mais les députés du gouvernement l'ont rejeté. La chef du NPD, Kate White, a qualifié ce revers d' occasion manquée .

Le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, estime qu'il ne faut pas s'alarmer étant donné que le territoire ne compte aucun cas lié au coronavirus. Photo : Radio-Canada / Chris Windeyer (CBC)

Le premier ministre, Sandy Silver, croit que le Yukon ne se trouve pas dans une position où il doit s’inquiéter de ce virus respiratoire. Il parle d’une cible mouvante et que la situation peut changer à tout moment.

Le réalisme devrait prévaloir et nous ne devrions pas tomber dans l'alarmisme. Sandy Silver, premier ministre du Yukon