Défi Transpo 2020 : un seul membre de la haute direction d’OC Transpo a relevé le défi

Du 17 au 23 février, 16 conseillers d’Ottawa, un membre de la haute direction d’OC Transpo, et plus de 150 membres du grand public ont tenté d’effectuer tous leurs déplacements en se servant uniquement du transport en commun de la Ville d’Ottawa.

Quatre groupes de citoyens — les Usagers du transport en commun d’Ottawa, la Coalition pour les transports sains, Free Transit Ottawa et Écologie Ottawa — ont dévoilé les résultats de l'expérience, mardi, à l'hôtel de ville d’Ottawa.

Alors qu’ils ont globalement qualifié cette deuxième itération du défi d’un succès, selon ces militants du transport en commun d’Ottawa, l’absence des dirigeants d’OC Transpo, à l'exception de Pat Scrimgeour, signalerait le manque de compréhension chez ces derniers de l’expérience quotidienne des usagers.

Je trouve ça décevant que pour une période d'une semaine seulement — 5 jours en fait — ils ont refusé de participer. Anne-Marie Roy, militante pour un meilleur transport en commun à Ottawa

Selon Mme Roy, les gens qui prennent les décisions clés ne prennent pas le transport en commun, donc pour eux ça ne fait pas partie de leur quotidien ces défis-là .

Pour le conseiller du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper, qui avait relevé le Défi transpo 2020, si on voulait envoyer un message aux usagers du transport en commun en cette période particulièrement sensible, il aurait été très bon pour autant de personnes de participer que possible .

En conclusion du Défi, les quatre groupes organisateurs ont recommandé à la Ville de poursuivre le gel des tarifs, de s’engager à suivre une stratégie de gestion du rendement qui clarifierait les niveaux de service et les conséquences si celles-ci ne sont pas atteintes, et de créer un groupe de travail d’usagers du transport en commun qui comprendrait aussi des chauffeurs d’autobus, et des usagers de ParaTranspo.