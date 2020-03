S’unir pour les Wet’suwet’en à travers l’art

Le but de la soirée : collecter des fonds pour le camp Unist’ot’en, en Colombie-Britannique, qui s’oppose à la construction de pipelines sur le territoire wet’suwet’en. Seront pour l'occasion réunis sur scène des artistes issus du monde de la musique, mais aussi de la danse, de l’humour et de la littérature. Les organisatrices ont tenu à ce que cette soirée réunisse des artistes autochtones et non autochtones; même chose pour le public. Tout le monde peut être solidaire, croit Elisapie.

Je pense que, souvent, ce qui arrive, c’est que les gens n’ont pas l’impression qu’ils ont ce droit-là. Ils disent : “Je ne suis pas autochtone, je ne devrais pas parler trop” , observe l’artiste inuk en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau, de l’émission Tout un matin. Je me suis dit, il faut qu’on pète la bulle.

En tant qu’Autochtones, on a besoin de savoir que nos entourages non autochtones sont avec nous. L'auteure-compositrice-interprète Elisapie

La lutte actuelle est plus universelle qu’on pourrait le croire, soutient l'artiste. Il ne faut pas oublier : ce n’est pas juste non aux pipelines, c’est aussi non à l’abus de l’environnement, du territoire.

Un spectacle en toute simplicité

Cette communion solidaire sera possible grâce à la participation de nombreux artistes, dont Dominique Fils-Aimé, Les sœurs Boulay, Lydia Képinski, Florent Vollant, Émile Bilodeau, Catherine Boivin et Anachnid, ainsi que les groupes Odaya et Chances, le rappeur Dramatik et l’humoriste Eddy King.

Le spectacle sera fait « à la bonne franquette », ajoute Elisapie. Il n’y aura pas de house band pour rendre ça homogène, ça va être vraiment un artiste qui vient devant, qui vient proposer une chanson, ou une pièce. [...] On a envie que ce soit quelque chose qui mette en valeur cette émotion qu’on veut donner. On essaie de faire ça un peu old school.

Les artistes viendront ainsi présenter ce qu’ils et elles veulent, que ce soit du texte, de la musique, ou autre. La liberté est la clef, puisqu'on mise d’abord sur l’expression poétique, l’émotion et le sentiment de collégialité. Tout cela dans l’idée d’inspirer le public. Parce que c’est ça que la nation wet’suwet’en nous fait à nous, les Autochtones. Ça nous ramène à notre propre vision du territoire, de la langue, alors je pense que c’est important de parler de ça aussi , juge Elisapie.

Le concert bénéfice aura lieu le 11 mars à 20 h. Toutes les recettes seront remises au camp Unist’ot’en.