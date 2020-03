COVID-19 : l'industrie du voyage perturbée par les inquiétudes des clients

La semaine de relâche est généralement une bonne période de l'année pour l'industrie du tourisme. Toutefois, cette année, de plus en plus de voyageurs remettent en question leurs déplacements par peur de contracter le coronavirus.

L'aéroport Pearson de Toronto se prépare déjà à l'une des périodes les plus achalandées de l'année.

Après les vacances du temps des fêtes, le vendredi 13 mars sera l'un des jours les plus occupés de l'année.

Nous prévoyons que vendredi sera une journée achalandée qui donnera le coup d'envoi aux congés du mois de mars cette année. Tori Gass, porte-parole de l'aéroport Pearson de Toronto

144 000 passagers ont transité par l'aéroport le jour de voyage le plus animé de la semaine de relâche l'année dernière , ajoute-t-elle.

Toutefois, il est difficile d'évaluer quel sera l'impact du coronavirus sur l'achalandage à la même période cette année, selon Tori Grass.

Certains vols en provenance de Chine et de Corée du Sud ont été annulés. Par conséquent, bien qu'il y ait clairement un effet à cet égard, la situation en ce qui concerne la COVID-19 est fluide , souligne-t-elle.

Effectivement, la situation entourant l'épidémie évolue constamment, ce qui rend notamment difficile la planification de voyages à travers le monde.

« C'est maintenant une crise mondiale, c'est bien clair », dit Frédéric Dimanche. Photo : Radio-Canada

Les réservations [à l'échelle mondiale] ont chuté de 25 % pour les avions donc ça va avoir un impact très significatif sur l'économie mondiale , dit le directeur à l'École de gestion de l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme Ted Rogers de l'Université Ryerson, Frédéric Dimanche.

Le trafic est ralenti, des congrès et des concerts sont annulés. Ça aura un impact sur toute la chaîne, tout le monde va en souffrir. Frédéric Dimanche

Selon Mario Poulin, propriétaire de l’agence voyage Rockland à Ottawa, l'industrie du tourisme souffre des craintes entourant l'imprévisibilité de la propagation du virus.

La situation la plus critique que nous vivons en ce moment, ce sont les gens qui doivent quitter dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ils se sont engagés depuis des mois et là ils sont inquiets. [...] Ils se demandent s'ils devraient continuer à faire leur voyage. Mario Poulin, propriétaire de l’agence voyage Rockland

On est dans une zone d'incertitude qui est très fluide, on ne sait pas comment ça va évoluer. [...] Quand il y a une crise comme celle-ci personne ne va acheter un billet d'avion ou une croisière , renchérit M. Dimanche.

M. Poulin dit recevoir des courriels de clients inquiets qui s'envolent bientôt pour le Portugal et le Japon.

Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas y aller, ils s'inquiètent de l'impact de leur décision. Est-ce que je peux attraper ce fameux virus? Qu'est-ce qui va arriver si jamais on est coincé au pays là-bas? Les gens veulent voyager, mais il y a toujours cette inquiétude , dit Mario Poulin.

« À la merci du gouvernement canadien »

Le gouvernement fédéral conseille d'éviter tout voyage en croisière en raison de la COVID-19 .

Sur son site web, il conseille aussi de ne pas aller en Chine, en Italie ou en Iran si ce n'est pas essentiel.

En ce moment, on est à la merci de ce que le gouvernement va décider. [...] Si le gouvernement canadien sur son site indique qu'il ne conseille pas aux voyageurs d'aller dans ce pays-là, il nous dicte la ligne de conduite. [...] On se base sur eux. Mario Poulin, propriétaire de l’agence voyage Rockland

On se fie au gouvernement pour prendre une décision si on y va ou on n'y va pas , ajoute-t-il.

La saison touristique « grandement touchée »

Un voyage en Suisse que nous avions l'année dernière avait [attiré] 70 personnes, cette année on en a à peine 20 , dit M. Poulin.

On voit une baisse de demandes dans les voyages. [...] Habituellement, à ce temps-ci de l'année, les ventes vont bon train, on confirme les départs, mais depuis janvier on ne peut pratiquement pas confirmer aucun départ ou très peu. Mario Poulin, propriétaire de l’agence voyage Rockland

Il n'y a pas beaucoup de réservations pour les voyages en Europe, sur la côte ouest américaine et en Colombie-Britannique. Ce sont tous des voyages où il y a des difficultés , ajoute-t-il.

Certains conseils scolaires ont d'ailleurs annulé des voyages scolaires.

[La semaine de relâche] est importante pour le secteur du tourisme. C'est sûr qu'avec la COVID-19 certaines personnes [seront découragées] de partir. Frédéric Dimanche, directeur à l'École de gestion de l'industrie du tourisme de l'Université Ryerson

Les pertes économiques engendrées par le coronavirus sur l'industrie du tourisme sont inquiétantes selon plusieurs experts, mais l'objectif semble le même : assurer la sécurité des voyageurs.

Garder la confiance des clients

Ma plus grande inquiétude ce sont mes clients. La chose la plus importante c'est de ne pas les mettre dans une situation où l'un d'eux pourrait attraper ce fameux virus, tomber malade ou pire en décéder. Ça serait catastrophique. On ne veut pas mettre la santé des clients en danger , dit M. Poulin.

M. Dimanche abonde dans le même sens. Il croit qu'il est important que les agences de voyage préservent ce lien de confiance avec leurs clients.

Mario Poulin rassure donc nombre de ces personnes qui remettent en question leur voyage.