Coronavirus : quelles répercussions sur la vie culturelle et sportive en Atlantique?

Deux événements ont déjà été annulés en Atlantique, le Championnat du monde de hockey féminin et le tournoi de qualification d'Improvisation NB. Si beaucoup d'autres organisateurs d'événements disent aller de l'avant avec leur programmation, ils restent prudents et attendent plus de détails de la part du gouvernement et des spécialistes de la santé.

Au Nouveau-Brunswick

Le tournoi de qualification d’Improvisation NB, qui devait avoir lieu du 29 avril au 3 mars 2019 a dû être annulé.

Considérant que le congé de mars était la semaine passée et que plusieurs personnes se sont déplacées et ont voyagé, et que notre événement aurait eu lieu seulement quelques jours plus tard. Nous avons décidé d'annuler le tournoi de qualification 2020. C'est une décision ancrée dans la sécurité publique , a déclaré Isabel Goguen, directrice générale d'Improvisation NB.

Isabel Goguen directrice générale improvisation NB Photo : Radio-Canada / Amélie Gosselin

Le Gala des Éloizes 2020 doit toujours avoir lieu le 2 mai à Petit-Rocher.

L'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick ( AAAPNBAssociation acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick ) qui présente l’événement affirme qu'elle se tient informée et qu’elle va s'ajuster en fonction des recommandations du gouvernement.

Les organisateurs du festival Inspire, du 20 au 25 juillet , ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le coronavirus aurait de conséquences sur leur festival. Si un artiste doit annuler son voyage, l'équipe tentera de le remplacer.

En Nouvelle-Écosse

Le Championnat du monde féminin de hockey, prévu du 31 mars au 10 avril, a été annulé.

L'équipe nationale de hockey féminine du Canada Photo : The Associated Press / Chris O'Meara

À l’Île-du-Prince-Édouard

Les Prix de musique folk canadienne, 3 et 4 avril 2020, ont indiqué qu'ils suivent la situation de près, mais que, pour le moment,

le gala aura lieu comme prévu.

Le Cavendish Beach Music Festival, du 10 au 12 juillet, annonce toujours l’événement et la visite des vedettes du country américain sur son site.

À Terre-Neuve et Labrador

Du 29 avril au 3 mai, les East Coast Music Awards toujours prévus.

À lire aussi : Double nomination aux East Coast Music Awards pour Spoutnique, Jacobus et Lennie Gallant

Pour l’instant, les festivités et la remise de prix auront toujours lieu, à Saint-Jean. L’association dit qu’elle se réfère aux recommandations de la chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Autres lieux et artistes

Le Festival international de Louisiane à Lafayette, du 22 au 26 avril est maintenu. Celui-ci a d'ailleurs publié une déclaration afin de rassurer les festivaliers.

Le festival indique qu'il s’informe régulièrement auprès du ministère de la Santé de la Louisiane et du Centre de prévention et de contrôle des maladies, afin de bien planifier.

Le pianiste Roger Lords a dû remettre un spectacle prévu à Taïwan au mois d'octobre, en raison des mesures d'hygiène en place dans le pays.

Caroline Savoie est quant à elle présentement en tournée européenne, en France et en Suisse. Une seule de ces représentations a été annulée pour le moment. Comme elle joue dans des salles de moins de 1000 personnes, les représentations tiennent toujours pour le moment.

L’organisme Musique Nouveau-Brunswick ( MNBMusique Nouveau-Brunswick ) et ses artistes devaient participaient à plusieurs programmes de mentorat, jumelage et concerts en Europe au printemps et cet été. MNBMusique Nouveau-Brunswick doit aussi recevoir des professionnels de l'industrie en avril pour l'incubateur musical Lever L'ancre. Le directeur n'a rien annulé, mais attend quand même avant de faire l'achat des billets d'avion.

Jean Surette, directeur général de Musique NB Photo : Radio-Canada / André Maillet

Quelques artistes nous ont déjà posé la question à savoir si l'on a reçu une subvention et qu'on a fait l'achat de billets d'avion pour une tournée, que doit-on faire si c'est annulé. Il faudra mettre des politiques en place pour cette nouvelle réalité. On n’a jamais été confrontés à ça , indique Jean Surette, directeur général MNBMusique Nouveau-Brunswick .

Avec les informations de Camille Bourdeau et Anne-Marie Parenteau