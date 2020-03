La ministre McCann refuse de soutenir le financement d'une salle d'hémodynamie à Rimouski

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, refuse de financer le projet d’aménagement d’une salle d’hémodynamie au Centre hospitalier régional de Rimouski.

Le gouvernement considère que Rimouski ne se qualifie pas pour accueillir un service d’hémodynamie.

Les raisons évoquées par la ministre McCann, lors de la période de questions devant l'Assemblée nationale, sont d'abord d'ordre scientifique.

La ministre avance que le taux de mortalité d’infarctus serait inférieur qu’ailleurs au Québec d’un demi-point de pourcentage.

Dans un autre ordre d'idée, Danielle McCann prétend que le centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie s’opposerait à l’idée qu’un service d’hémodynamie soit offert à Rimouski et que celui de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec soit maintenu en raison de la qualité du service.

Réclamation des élus

Des élus et des intervenants de la région ont « lancé un cri du cœur » plus tôt, mardi, à l’Assemblée nationale à Québec pour réclamer l’aménagement d’une salle d’hémodynamie au Centre hospitalier régional de Rimouski.

Plusieurs députés de l’Est-du-Québec, des élus, des citoyens et des membres du corps médical de la région étaient sur place pour interpeller, une fois de plus, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Le député Harold LeBel rappelle que la région du Bas-Saint-Laurent réclame une telle salle depuis maintenant 20 ans.

M. LeBel demande à la ministre d’être équitable envers les régions.

On parle de centralisation : pourquoi dans le centre du Québec, on a tous les services? Pourquoi les régions comme l’Est-du-Québec, on n’a pas le droit à tous les services? Ça n’a pas de sens , s'exclame le député.

Le service de cardiologie du centre hospitalier régional de Rimouski soutient que la région satisfait à toutes les conditions pour obtenir le service d’hémodynamie.

La cardiologue de l’hôpital de Rimouski, Nathalie Dionne, affirme que les activités en cardiologie au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie sont suffisantes pour justifier l’installation d’une salle d’hémodynamie à l’hôpital régional de Rimouski.