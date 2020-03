Au cœur d'une clinique de dépistage du coronavirus

La santé publique le répète : les gens inquiets d'avoir contracté la COVID-19 doivent tout d'abord appeler Info-Santé au 811.

Au bout du fil, une infirmière va amorcer l'évaluation du patient et ensuite décider s'il est nécessaire de l'envoyer à une clinique de dépistage. Si c'est le cas, la clinique lui donnera ensuite un rendez-vous.

Les deux premières directives lorsqu'un patient arrive à la clinique : il faut porter un masque et avoir un rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On demande au patient, autant que faire se peut, de venir seul à son rendez-vous , indique la directrice des services généraux et des partenariats urbains du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Liette Bernier.

Dès qu'il franchit la porte de l'établissement, le patient est accueilli par un agent de sécurité qui lui demande de se laver les mains avec un savon désinfectant et de porter un masque. Il se dirige ensuite dans un couloir qui mène à un ascenseur, où il doit se laver les mains de nouveau.

Un tableau sur lequel le personnel pourra noter des informations sur les patients qui se présenteront à la clinique spécialisée, notamment leur heure d'arrivée et de départ. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une fois arrivé à l'étage supérieur, le patient se fait demander par un autre gardien de se laver les mains pour une troisième fois, puisqu'il aura touché aux boutons de l'ascenseur. Il doit ensuite se diriger vers l'accueil, où une agente administrative lui demandera sa carte d'assurance-maladie. Le patient doit déposer la carte dans un petit contenant de plastique pour éviter que l'employée y touche directement.

L'agente signale ensuite par walkie-talkie qu'un patient est arrivé pour sa consultation. Pour éviter les risques de contamination, les contacts sont limités au strict minimum entre les patients potentiellement porteurs du coronavirus et l'équipe soignante, composée d'un médecin, d'une infirmière et de personnel de soutien.

La meilleure défense contre le coronavirus demeure de se laver souvent les mains, selon les experts, et plusieurs distributeurs de gel désinfectant sont installés dans la clinique. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Divisée en deux zones

La clinique est divisée en deux zones : une zone « chaude » où circulent les patients, et une zone « froide » où circulent les travailleurs de la santé.

Les salles d'examen se retrouvent en plein milieu. Il y a des portes de chaque côté. Donc le patient entre d'un côté, et le personnel soignant entre dans la même salle de l'autre côté , explique Liette Bernier.

Pour éviter la contamination, des cloisons séparent les sièges dans la salle d'attente de la clinique. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les membres de l'équipe soignante qui entrent en contact avec les patients doivent obligatoirement porter une jaquette, des gants, une visière et un masque N95. Une fois dans la salle d'examen, les patients sont évalués et des échantillons sont prélevés pour dépister la COVID-19.

Le résultat de leur test de dépistage leur sera communiqué dans les 24 à 48 heures par les autorités de la santé. Dans plusieurs cas, on demande aux patients de s'isoler volontairement à leur retour à la maison, par mesure de précaution pendant qu'ils attendent le verdict.

Un chariot contient une vingtaine de boîtes dans lesquelles se trouve le nécessaire pour effectuer les tests sur chaque patient. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avant leur départ, on leur remet une petite boîte contenant deux masques, deux paires de gants et une feuille de consignes. Ce matériel pourrait leur être utile si jamais ils sont bel et bien atteints du coronavirus et qu'ils doivent se rendre à un hôpital désigné.

Chacune des boîtes contient le nécessaire pour prendre un échantillon pour chaque patient et voir s'il est atteint ou non du COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Chaque fois qu'un patient quitte la clinique, la salle d'examen dans laquelle il se trouvait est nettoyée. On a notre équipe d'hygiène et de salubrité qui passe tout de suite après et qui fait une désinfection totale , dit Liette Bernier. C'est un lieu extrêmement sécuritaire, on parle d'un très haut niveau de protection .

La clinique est en mesure d'accueillir de 60 à 80 patients par jour. Les autorités de la santé disent qu'elles pourront s'ajuster si jamais davantage de patients doivent être vus.

Deux autres cliniques ouvriront; l'une à Québec le 11 mars, dans un local adjacent à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, et l'autre en Montérégie-Centre le 16 mars.