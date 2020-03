Un camion-échelle aurait été plus efficace pour combattre l’incendie de Grande-Rivière

Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, estime que l'utilisation d'un camion-échelle aurait pu permettre une intervention plus efficace, lors de l'incendie qui a fait une victime et ravagé un immeuble à logements vendredi soir dernier.

Quand on voyait les flammes monter, que huit citoyens se trouvaient sur les balcons et qu’on voyait des gens monter avec des échelles pour les secourir, je peux vous dire qu’un camion-échelle, ça aurait été très pratique , affirme Gino Cyr.

Seules deux villes gaspésiennes disposent d’un camion-échelle, Sainte-Anne-des-Monts et Carleton-sur-Mer.

L'immeuble à logement a brûlé pendant la nuit à Grande-Rivière. Photo : Facebook: @ Ville de Grande-Rivière

Selon Gino Cyr, il aurait été impensable de faire venir celui de Carleton puisque la ville est située à deux heures et demie de route.

Il y a des situations où ça serait opportun d’avoir un camion-échelle , mentionne-t-il. En cas d’incendie dans des blocs de trois étages, à l’hôpital ou à l’École des pêches, par exemple.

Mais l'enjeu est le coût : plus de 800 000 $ pour un camion usagé, et pour un neuf, plus d'un million et demi, selon les élus consultés.

Le maire de Grande-Rivière souhaiterait donc partager la facture avec les municipalités voisines. Il espère convaincre le conseil des maires de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé d'aller de l'avant.

La MRCMunicipalité régionale de comté est en processus pour améliorer les schémas de couverture de risques , explique-t-il.

Dans les plans à Gaspé

Un camion de pompier appartenant à la Ville de Gaspé Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

De son côté, la Ville de Gaspé souhaite, depuis plusieurs années, acquérir un camion-échelle pour ses pompiers. On envisage sérieusement de se doter de ce type d'équipement là, indique le maire de Gaspé et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé, Daniel Côté.

Mais le projet ne figure pas parmi les priorités immédiates.

Pour le moment, mentionne le maire de Gaspé, les pompiers se débrouillent avec des échelles portatives. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Daniel Côté juge qu'il serait irréaliste d'utiliser un camion-échelle pour plusieurs municipalités, en raison des grandes distances à parcourir, alors que le camion doit intervenir rapidement.

Est-ce que ça pourrait faire la différence si un camion avec échelle, qui est basé à Gaspé, est-ce que ça pourrait faire une différence sur un incendie qui a lieu, par exemple, à Murdochville ou à Grande-Vallée? Je ne peux pas vous dire que ce serait le cas. On aurait une heure, une heure et demie de route à faire avec l'équipement , mentionne-t-il.

Avec les informations de Martin Toulgoat