La Francofièvre 2020 à Saskatoon

L’événement jeunesse annuel Francofièvre se déroule aujourd’hui à Saskatoon. Il s'agit d'une occasion pour bien des jeunes des écoles du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et des écoles d’immersion de la province de se rassembler lors d’un événement qui leur est complètement dédié.

Près de 1400 élèves sont attendus à Saskatoon aujourd'hui afin de participer à l’événement. L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) et ses collaborateurs proposent aux participants de découvrir des éléments francophones de la province, des opportunités d’études et de travail en français , tout en s'amusant et en rencontrant d'autres jeunes de partout en province.

La programmation musicale vise à mettre en valeur des artistes professionnels de la francophonie canadienne de différents styles et genres dans l'optique de faire découvrir à la jeunesse la diversité qu'offre la scène musicale canadienne-française. L’Équipe Sask Band, qui représentera la Saskatchewan lors des Jeux de la francophonie canadienne à Victoria en juillet 2020, aura la chance de se faire entendre par le public, puisque c’est elle qui fera bouger les jeunes sur place en premier. Suivront ensuite le groupe acadien Cy, puis Afrotronix, un groupe originaire du Tchad qui vit maintenant à Montréal.

Différents kiosques interactifs seront aussi de la partie. L’équipe d’ICI Saskatchewan sera d’ailleurs sur place et proposera une activité de réalité virtuelle, sans oublier la cabine photo où les jeunes pourront prendre quelques clichés avec Rose Nantel, la Fureteuse jeunesse.

Une occasion pour les jeunes de garder un souvenir tangible et mémorable, de la Francofièvre 2020.