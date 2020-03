Meurtre de Sandra Gaudet : des appuis de taille pour la demande d'une enquête publique

La demande est portée par le mouvement citoyen nommé « Sandra Gaudet, la population exige des réponses », qui est appuyé par diverses personnalités.

Le mouvement demande de faire la lumière sur le meurtre en 1990 de l'adolescente de 14 ans Sandra Gaudet. Il y a 30 ans, son corps avait été retrouvé à Val-d'Or. Elle avait été agressée sexuellement et assassinée.

Un an après le meurtre, deux hommes de Senneterre, âgés à l'époque de 21 et 23 ans, Hugues Duguay et Billy Taillefer, sont reconnus coupables de meurtre prémédité et condamnés à la prison à perpétuité.

À ce jour, ils continuent à clamer leur innocence. Ils auront respectivement passé 12 et 15 ans derrière les barreaux, avant qu'un juge n'ordonne leur libération.

Déjà en 1999, la Commission Poitras, qui enquête sur la Sûreté du Québec, conclut que des informations favorables aux deux hommes ont été cachées à la défense.

Le journaliste Claude Poirier appuie lui aussi le mouvement citoyen. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

En 2002, la Cour Suprême accepte de se pencher sur le dossier. Un an plus tard, elle décrète un arrêt des procédures dans le cas de Duguay et un nouveau procès dans le cas de Taillefer.

Ce deuxième procès n'aura pas lieu, puisque la Couronne soutient ne plus avoir de preuves susceptibles de convaincre un juge hors de tout doute raisonnable.

Plus récemment, c'est la série documentaire Meurtriers sur mesure, basée sur le livre du même nom du criminologue Jean Claude Bernheim, qui mettra au jour ces éléments troublants.

Voici pourquoi, selon lui, une enquête publique est la seule façon possible de connaître la vérité. C'est pour permettre à la famille de Sandra Gaudet, éventuellement, de savoir qui est l'auteur du meurtre de leur fille. Deuxièmement, c'est pour rendre justice à Billy Taillefer et Hugues Duguay. Et troisièmement, c'est pour que la population puisse avoir l'occasion de voir quels sont les mécanismes en jeu dans le fonctionnement du système criminel , dit-il.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, faisait également partie des gens présents à Montréal. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Ils ont souhaité faire la conférence de presse à Montréal pour que l'histoire sorte de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et soit connue de tout le Québec, afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte de déclencher une enquête publique.

Par ailleurs, Hugues Duguay et Billy Taillefer poursuivent la municipalité de Val-d'Or et le procureur général pour un total de 40 millions de dollars. Le procès civil aura lieu à l'automne 2020.

Une marche en mémoire de Sandra Gaudet est prévue samedi à Val-d'Or.