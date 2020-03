Un billet à 200 $ qui dérange pour le dévoilement de la Vision de l'habitation

En chantier depuis 2018, la réflexion doit définir les nouvelles politiques en matière de logements et de développement urbain.

C’est quand même questionnant, comme premier choix pour lancer une vision de l’habitation, qu’on choisisse les promoteurs comme premier auditoire pour parler de la situation du logement dans la ville de Québec , souligne Marie-Ève Duchesne, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

Le document sera dévoilé mercredi midi par le maire Régis Labeaume et la conseillère Émilie Villeneuve à l’occasion d’un événement organisé par l’Institut de développement urbain (IDU) du Québec, un organisme qui représente l'industrie immobilière commerciale.

Dans une publication cosignée par quatre autres organismes, Marie-Ève Duchesne s’inquiète de voir la Ville accoucher d’une vision qui n’aura pas d’impacts réels sur la qualité de vie des ménages mal-logés de la Ville de Québec .

C’est sûr que si on n’impose pas une autre vision de l’habitation à Québec, le résultat sera le même et on se retrouvera encore dans une pénurie de logements pour les prochaines années.

Marie-Ève Duchesne, Comité populaire Saint-Jean-Baptiste