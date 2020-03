Les nouveaux locaux du BAPE

Les employés du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ont de nouveaux espaces de travail plus modernes depuis environ deux mois. Pour une première fois dans la fonction publique, les bureaux fermés et les espaces assignés font place à des aires ouvertes et des locaux multifonctionnels.

Le BAPEBureau d’audiences publiques sur l’environnement mise aussi sur le télétravail, n’ayant que 36 espaces de bureaux pour ses 54 employés. Cette décision vise à réduire les déplacements et l'empreinte écologique.

L’organisme gouvernemental a ainsi réduit l’espace de travail de 40 % et a modernisé ses équipements. Ces initiatives lui ont permis de réduire ses coûts de loyer de 52 %. Mireille Roberge de l’émission Première heure a eu l’occasion de visiter les nouveaux locaux avec René Beaudet, secrétaire et directeur général du BAPEBureau d’audiences publiques sur l’environnement .

On a créé des espaces conviviaux et surtout multifonctionnels, comme on a moins d’espace et qu’il faut être imaginatif dans son utilisation , explique le secrétaire et directeur général.

Employé du BAPEBureau d’audiences publiques sur l’environnement depuis plus de 30 ans, il est très bien placé pour constater l’évolution depuis l’époque des paravents beiges et du tapis gris. Ce sont vraiment des espaces plus adaptés aux besoins qu’on a de travailler en collaboration , indique-t-il.

Les cadres comme René Beaudet ont aussi perdu leurs locaux assignés et se retrouvent parmi le reste des employés. Honnêtement, c’est très intéressant parce que ça aplanit un peu la structure, ça nous permet d’être plus près de nos employés et ça permet des échanges très simples avec tout le monde , souligne-t-il.

Réceptions chez les employés

Pour s’assurer du succès de ce changement, le BAPEBureau d’audiences publiques sur l’environnement s’est inspiré de ce qu’il se fait déjà dans d’autres entreprises. Ils nous ont montré en pratique ce que ça donnait comme espace et quels étaient les éléments incontournables et indésirables , relate René Beaudet.

La bibliothèque permet aux employés le désirant d'avoir plus de calme pour se concentrer. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les employés rencontrés semblent d’ailleurs ravis de leurs nouveaux bureaux.

L'analyse Jean-François Bergeron est à l’emploi de la fonction publique depuis de nombreuses années. Il avoue avoir d’abord été sceptique envers le projet de réaménagement.

Maintenant, il constate toutefois de nettes améliorations. Notre employeur a vraiment livré sur la qualité et le confort des aménagements, c’est vraiment un gain incroyable pour nous autres , se réjouit-il.

Avec les informations de Mireille Roberge