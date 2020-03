Luce Dufault : un nouvel album pour s’affranchir de « la pression qui empêche de créer »

Même si le désir d’avoir de nouvelles chansons était vibrant pour la chanteuse, elle n’arrivait pas à justifier la production – coûteuse – d’un album complet.

Je commençais vraiment à me poser la question si c’était pas mieux de juste trouver des nouvelles chansons, les arranger, partir tout de suite en tournée, puis oublier l’album.

Elle et son conjoint, le producteur Jean-Marie Zucchini, travaillent à leur compte depuis Des milliards de choses, paru en 1998. N’ayant plus droit aux subventions depuis 2006, ils doivent tout financer eux-mêmes.

Avec la chute des ventes de disques qui continue d’ébranler l’industrie musicale, un nouvel opus devient, aux dires de la chanteuse native d’Orléans, une carte de visite qui coûte terriblement cher . Il s'avère difficile de même rembourser les frais de production.

Puis, est venue la rencontre avec le producteur Martin Leclerc, pendant la tournée Entre vous et nous, qui réunissait sur scène Luce Dufault, Marie Michèle Desrosiers, Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert.

Martin Leclerc a proposé au couple Dufault-Zucchini de produire un neuvième album de chansons originales et la tournée qui allait suivre.

À partir de là, tout a déboulé et ça m’a enlevé cette espèce de pression plate qui nous empêche de créer et d’aller plus loin.

Luce Dufault, chanteuse