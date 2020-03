Cinq militaires de North Bay honorés

La Défense nationale et les Forces armées canadiennes honorent cinq militaires de North Bay pour leurs contributions exceptionnelles au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, le NORAD. Les lauréats se sont démarqués, notamment, par leurs habiletés liées à la formation du personnel ou leur implication communautaire.

La direction du Secteur de la défense aérienne du Canada (SDAC) a souligné le travail de ses membres lors d’une cérémonie de remise de récompenses et distinctions le 26 février à la base militaire de North Bay.

Le 22e Escadre North Bay est responsable de la surveillance de la circulation aérospatiale qui s’approche de l’Amérique du Nord. L’unité militaire scrute les allées et venues de quelque 200 000 vols annuellement à l’aide d’informations radar. L’équipe alerte les autorités militaires nord-américaines lors d’événements menaçant la souveraineté aérienne.

Cinq membres du SDACSecteur de la défense aérienne du Canada , aussi appelé 22e Escadre, ont reçu de grands honneurs.

Le capitaine Dylan Grimm a été récompensé pour son leadership exceptionnel en obtenant le prix annuel du commandant de la 22e Escadre comme meilleur officiel subalterne.

Le capitaine Grimm a dirigé une équipe d’instructeurs qui ont permis à 15 membres de la SDAC Secteur de la défense aérienne du Canada de devenir gestionnaires de combat aérien. M. Grimm a aussi réalisé des didacticiels pour le Centre d’instruction tactique.

Le colonel du SDAC, Mark Lachapelle, souligne par voie de communiqué que les Forces armées canadiennes accordent une grande importance à la reconnaissance du travail exceptionnel de leurs membres.

À titre de commandant de la 22e Escadre, je suis extrêmement fier de tous les membres de la 22e Escadre. Rien ne me fait plus plaisir que de présenter la candidature de militaires méritants et de les voir honorés. Colonel Mark Lachappelle, commandant de la 22e Escadre et du Secteur de la défense aérienne du Canada

Le chef d’exercice de l’Escadron de soutien opérationnel, l’adjudant Tim Gillespie, a aussi été récompensé. Ses qualités de leader ont été soulignées alors qu’il a supervisé et coordonné plus de 180 exercices d’états-majors supérieurs et nationaux de son unité militaire.

L’adjudant Gillespie a également coordonné le carnaval d’hiver de 2019 sur la base militaire de North Bay.