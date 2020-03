Une rencontre nationale sur fond de divergence entre les Métis

À la veille d'une rencontre des premiers ministres avec les dirigeants autochtones nationaux, la tension persiste entre le vice-président du Ralliement national des Métis, David Chatrand, et des représentants provinciaux d'organisations métisses.

Le vice-président du Ralliement national des Métis, David Chartrand, participera jeudi à une rencontre entre Justin Trudeau, les premiers ministres provinciaux et les dirigeants autochtones nationaux.

Deux réunions séparées sont prévues auparavant entre des représentants métis.

Ces rencontres mettent en lumière les divergences et le fossé qui se creuse entre la direction du Ralliement national des Métis et les dirigeants des nations métisses de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Des points de discorde

Lors d'une rencontre qui a eu lieu en janvier dernier, les représentants des Métis de ces trois provinces ont dénoncé le dysfonctionnement et un manque de transparence du Ralliement national des Métis.

Audrey Poitras, présidente de la Nation métisse de l'Alberta, Glen McCallum, présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan et Margaret Froh (debout de gauche à droite), posent avec les aînés métis Norma Spice, Joseph Poitras et Noram Fleury à Ottawa en juin Photo : Nation métisse de l'Alberta

David Chartrand a nié ces allégations, estimant que le véritable problème concerne la façon dont les dirigeants de la Nation métisse de l’Ontario identifient les Métis.

Le gouvernement ontarien et la Nation métisse locale ont annoncé en août 2017, l'identification de six nouvelles communautés métisses dans cette province.

André Carrière, vice-président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF) pour la région de Winnipeg, affirme que c'est le fond du problème.

Selon lui, le Ralliement national des Métis a défini, en 2002, qui sont les Métis au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta ainsi que dans une partie de l'Ontario qui comprend notamment la région de Kenora. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans l'Est de l'Ontario qui se disent des Métis , fait-il remarquer.

David Chartrand ne croit pas que ces gens soient des Métis. André Carrière est du même avis.

Ce sont certes des descendants d'Européens et d'Autochtones, mais ils ont une culture différente et une langue différente. Ils ne s'inscrivent pas dans notre définition , note-t-il.

Selon M. Carrière, les Métis sont des descendants d'Européens et d'Autochtones qui vivent dans une communauté métisse, qui suivent la culture métisse (la langue et la manière de vivre) et qui sont reconnus dans une paroisse datant d'avant la Confédération du Canada.

André Carrière, vice-présidente pour la région de Winnipeg de la Fédération métisse du Manitoba Photo : Soumise :André Carrière

Or, l'Ontario reconnaît seulement le premier critère, qui est d'être descendant d'Européens et d'Autochtones. Pour nous, ce n'est pas acceptable , souligne-t-il.

André Carrière rappelle que ces critères avaient été acceptés par les organismes métis des quatre provinces, soit le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et l'Ontario.

Les représentants des Métis de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Alberta disent ne pas vouloir se laisser distraire du travail qu'ils tentent de faire. Ils affirment qu'ils souhaitent poursuivre les progrès réalisés vers la reconnaissance de leurs droits.

En juin 2019, le gouvernement fédéral a officiellement reconnu le droit à l’autogouvernance des Nations métisses de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario.

André Carrière pense qu'il est encore possible de concilier ces opinions. Il y a un défi, mais ce n'est pas impossible , estime-t-il.

D'après lui, est possible de parvenir à une solution à l'interne entre les différents groupes grâce à la communication. Il reconnaît toutefois que cela pourrait prendre du temps.

Selon le site Internet du Bureau du premier ministre du Canada, les premiers ministres rencontreront jeudi des dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis pour discuter de la façon dont ils peuvent faire progresser ensemble diverses priorités des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis .

