Coronavirus : Gatineau s'en remet à la santé publique

Dans une déclaration devant le conseil municipal mardi, le maire de Gatineau a indiqué que la Ville est à faire une mise à jour de son protocole en cas d'épidémie.

Même s'il se dit préoccupé par la situation, Maxime Pedneaud-Jobin soutient qu'à moins de décisions contraires du gouvernement, la Ville ne fera aucun changement à ses pratiques pour l'instant.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin dit ne pas vouloir alerter la population, mais plutôt la rassurer. Photo : Radio-Canada

Le maire ajoute toutefois que les employés chargés de l'entretien des édifices municipaux porteront une attention plus particulière au nettoyage des espaces publics.

Les employés ont été avisés de renforcer les mesures d'hygiène, le niveau de service est le même, mais nos employés sont conscients que ça revêt une importance particulière. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a ajouté que la Ville pourrait revoir cette pratique au cours des prochains jours, selon ce que recommandent les autorités de la santé publique.

C'est pas parce que je fais cette déclaration qu'il y a un risque [...] on se prépare pour le pire, on sait que dans un cas de pandémie notre objectif sera de maintenir les opérations prioritaires [...] voir aussi comment on protège nos policiers et pompiers , conclut le maire.

La Ville qui dit être est en constante communication avec les autorités de la santé et mettra en ligne une page d'informations pour renseigner les citoyens de l'évolution de la situation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une femme porte un masque. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (Cisss) de l'Outaouais recommande principalement aux citoyens de se laver les mains fréquemment pour limiter la propagation de microbes. Le CisssCentre intégré de santé et de services sociaux fera le point mercredi sur la COVID-19.

Pour le personnel et les cliniques médicales, un outil de triage est en vigueur pour déceler rapidement les cas probables et des trajectoires sont établies afin d'assurer une prise en charge rapide et l'isolement, au besoin, d'une personne présentant les symptômes , a aussi précisé l'établissement de santé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay