Coronavirus : une clinique privée ontarienne épinglée par une autorité américaine

Une clinique privée du sud-ouest de l'Ontario qui a fait la promotion en ligne de produits non autorisés pour lutter contre la COVID-19 a reçu lundi une lettre d'avertissement du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).

Dans sa lettre d'avertissement, le service américain explique avoir examiné, avec le Federal Trade Commission (FTC), le site Internet de la clinique située à Sarnia, ainsi que sa page Facebook, et déterminé qu'elle offrait des médicaments non approuvés et mal étiquetés qui contreviennent à la loi fédérale américaine sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques.

L’administration américaine relève plusieurs passages mensongers sur les plateformes en ligne en question. Elle cite notamment une publication affichée sur la page Facebook de Vivify Holistic Clinic, qui affichait : Stephen Buhner [un auteur et herboriste, NDLR]. . . a effectué des recherches approfondies sur les coronavirus. . . Il les a traités avec beaucoup de succès en utilisant ses protocoles. Il y a quelques jours, il a publié sur Facebook un protocole en quatre parties en ce qui concerne l'épidémie de Wuhan. Ces derniers jours, j'ai travaillé très dur pour créer un site Web coronavirusdefense.com afin de vendre le protocole de M. Buhner .

Le FDA rappelle qu’il n’existe aucun vaccin ou produit qui guérisse le nouveau coronavirus à ce jour.

Il demande à la clinique de prendre des mesures immédiates pour corriger les violations citées dans cette lettre , et d’agir sous 48 h. L'autorité invite la clinique à porter à sa connaissance les changements qu’elle aura effectués.

La clinique se défend

Le responsable de la structure médicale, David Raes, s'est défendu en affirmant dans un courriel que l'établissement soutient le mandat du FDA et du FTC de protection du public . Il ajoute que leur lettre fait référence à plusieurs extraits d'une citation sur le site Web et les comptes de médias sociaux [de la clinique] qui citaient un auteur et herboriste connu qui avait créé le protocole sur la base de ses recherches et de son expérience antérieure. Ces citations ont malheureusement été mal attribuées à Vivify par plusieurs médias.

D'autre part, la page Facebook de l’établissement a été modifiée, puisque la dernière publication visible date du 31 décembre.

Le site Internet de l’établissement indique également que les informations sur ce site sont uniquement éducatives et ne sont pas destinées à diagnostiquer, et les produits vendus destinés à remplacer un traitement médical.

Toutefois, la plateforme renvoie toujours vers des articles qui comportent des affirmations sur le traitement du coronavirus qui portent à confusion.

Des propos inquiétants

C'est frustrant , affirme Lori Lucas, superviseure au Bureau de santé publique de Lambton. Je pense que c'est un peu inquiétant que nous ayons quelqu'un qui, localement, essaie de profiter de la situation . Selon elle, il y a beaucoup de désinformation sur les médias sociaux au sujet de la COVID-19.

Mike Bradley, le maire de Sarnia, se dit pour sa part préoccupé par ce que cette clinique a relayé sur son site au sujet du coronavirus. Il demande une intervention de la province.

Des lettres d'avertissement contre la vente de traitements pour le coronavirus ont également été envoyées à six autres sociétés américaines.

Santé Canada n'a pas commenté le dossier.