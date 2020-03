Coronavirus : Les Cowboys Fringants reportent leur tournée européenne

Après plusieurs jours d'incertitude, Les Cowboys Fringants ont finalement annoncé que leur tournée européenne devrait attendre cet automne à cause de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises par le gouvernement français.

Le groupe québécois devait donner son premier concert le 19 mars prochain à Nantes. Celui-ci est reporté au 14 octobre.

Des huit concerts prévus lors de cette tournée en France et en Suisse, six sont reportés en octobre et novembre 2020, et deux sont annulés. Il s'agit des concerts prévus à Clermont-Ferrand et à Dijon. Les billets des concerts reportés seront toujours valables.

En raison de l'arrêté ministériel du 10 mars 2020 prolongeant l'interdiction des concerts dans des salles de plus de 1000 personnes, La Tribu – disques & spectacles et Les 2 Belges Productions, producteurs de la tournée des Cowboys Fringants, reportent ou annulent tous les concerts du mois de mars 2020 , écrit le groupe sur sa page Facebook.

L'annonce du gouvernement français, dimanche, que les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits jusqu’à nouvel ordre dans le but de freiner la propagation du coronavirus a provoqué des annulations ou des reports de spectacles de nombreux artistes en France.

Le groupe Les Trois Accords, qui devait accompagner Les Cowboys Fringants lors de cette tournée, sera de celle de l'automne.