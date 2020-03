Le courage de Rémi Deroy et d’Éric Levasseur reconnu à l’Assemblée nationale

La médaille du civisme est décernée à une personne qui a accompli un acte de civisme dans des circonstances périlleuses.

La maison où le feu s'est déclaré. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Rémi Deroy raconte les détails du sauvetage pendant l'incendie.

On passait dans la rue Saint-Émile vers minuit et demi et on a aperçu une lumière suspecte , raconte-t-il. On s’est rendu compte que la maison était en feu. On a vu une dame âgée à l’intérieur. Éric s’est occupé de la faire sortir pendant que moi je tentais d’appeler les secours.

Rémi Deroy a par la suite retrouvé Éric Levasseur qui était en contact avec le 911. Il disait qu’il y avait une deuxième personne à l’étage.

Je n’ai pas hésité , se souvient-il. J’ai mouillé mon coton ouaté et je suis monté. Il fallait faire vite parce que les marches étaient déjà enflammées. À un moment donné, la dame ne pouvait plus avancer. J’ai sauté par dessus la rampe et je l’ai traînée vers le bas de l’escalier en l’attrapant par les aisselles. Mes pieds glissaient sur le plancher. Éric m’a aidé pour la sortir. Elle a subi d’importantes brûlures.

On ne s’est pas posé de questions. On n’hésitait pas à agir. On criait fort pour s’entendre avec le bruit des avertisseurs de fumée. Rémi Deroy

Rémi Deroy précise que les événements se sont déroulés en l’espace de 5 à 10 minutes.

Après, on s’est assis sur l’herbe et on tremblait comme des feuilles , ajoute-t-il. Les policiers ont pris notre déposition et j’avais de la misère à décrire les événements. Il s’en était tellement passé!

Le Matanais croit que ces deux femmes ne seraient pas vivantes aujourd’hui si elles avaient dû attendre les pompiers. Personne dans le voisinage n’avait eu connaissance du feu avant l'arrivée des pompiers.

Un fauteuil brûlé dans l'incendie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Rémi Deroy mentionne que ce sont des personnes de Matane qui ont soumis leur candidature pour la médaille. Une enquêtrice est venue nous rencontrer cet été, dit-il. Ensuite, un comité de sélection a étudié les dossiers.

La cérémonie du prix Hommage au civisme s'est tenue à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement. Elle était présidée par la ministre de la Justice, Sonia LeBel.

La ministre a remis 15 médailles du civisme et 15 mentions d'honneur du civisme.

Par ailleurs, quatre bénévoles de la Garde côtière auxiliaire qui ont porté secours à des plaisanciers en difficulté au large de Rimouski, le 21 septembre 2018, ont aussi été honorés lors de la cérémonie d'Hommage au civisme à Québec.

Il s’agit de François-Xavier Bérubé-Dufour, Johnatan Brunet, Philippe Charbonneau et John Edward Savage.

Ils avaient mené leur opération de sauvetage dans des conditions de navigation périlleuses. Ils avaient finalement pu secourir les plaisanciers après trois heures de tentatives.