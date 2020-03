Cuisine de rue à Gatineau: un projet pilote cet été?

Le Service de l’urbanisme et du développement durable a déposé en comité plénier, mardi, ses recommandations quant à la mise en place d'un projet pilote sur la cuisine de rue cet été à Gatineau.

Le Service d'urbanisme propose deux sites au centre-ville pour la saison estivale. Deux exploitants occuperaient les emplacements de la rue Hôtel-de-ville et de la rue Wellington, derrière les Terrasses de la Chaudière, pour une période de 20 semaines, soit de mai à octobre.

Un appel de propositions sera lancé d’ici le 31 mars prochain. Pour être admissibles au projet, les restaurateurs vont devoir détenir un permis d’affaire de restauration à Gatineau, ou encore avoir conclu une entente avec un restaurateur détenant un permis sur le territoire gatinois.

Un comité composé d’un représentant du Service d'urbanisme, d’un représentant de Vision Centre-ville et de la Direction territoriale de Hull serait chargé de sélectionner les restaurateurs. Celui-ci devrait se baser sur le menu offert, le modèle d’affaires proposé et l’expérience pour faire son choix.

Un protocole d’entente avec la Ville de Gatineau devrait être signé avec les deux restaurateurs.

Le service d’urbanisme dénote plusieurs facteurs clés pour assurer le succès du projet. Selon ses observations, un lien avec un restaurateur de Gatineau est nécessaire pour favoriser l'acceptabilité sociale du projet.

Facteurs clés de succès à un projet pilote (Constats généraux) Sites situés au cœur d'une grande concentration de clientèle potentielle, à distance de marche: centre-ville

Prise en compte de l'impact potentiel sur les commerces et restaurants existants: sites situés à une distance minimale de 45 mètres

Enjeux de concurrence: les exploitants doivent être des restaurateurs déjà présents sur le territoire de Gatineau

Contrôle de la qualité: rôle clé du MAPAQ Source: Ville de Gatineau

Un bilan du projet pilote devrait être remis au conseil municipal d’ici le 17 novembre 2020.

Plusieurs grandes villes permettent la cuisine de rue

Le Service d'urbanisme de Gatineau a mené une démarche de consultation entre le 4 septembre et le 29 octobre 2019 auprès des organismes et des gens d’affaires du milieu de la restauration, du tourisme et de la revitalisation commerciale.

Le Service de l’urbanisme a observé la réglementation de la cuisine de rue à Ottawa, Montréal et Québec. Il dénote notamment que leur réglementation ne garantit pas le succès de la cuisine de rue.

La Ville indique procéder progressivement sur la question de la cuisine de rue. Elle veut s’assurer de mettre en place des conditions gagnantes au succès du projet pilote.

Même si la cuisine de rue n'est pas autorisée à Gatineau, deux restaurateurs possèdent des droits acquis en vertu de la réglementation municipale. L’un est situé sur le chemin Pink et l’autre sur la rue Noël.

La décision finale pour le projet pilote sera prise lors d'un prochain conseil municipal.