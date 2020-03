Notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et les a baissés trop tard, devrait ramener notre taux directeur au niveau de ceux de nos pays concurrents , a tempêté le président américain dans un tweet.

Ils ont maintenant un avantage allant jusqu'à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises , a-t-il déploré.

Il a aussi exhorté la Réserve fédérale américaine (Fed) à être un leader au lieu de suivre tardivement le mouvement de ses homologues.

Ces commentaires interviennent alors que le président américain a promis de dévoiler mardi après-midi des mesures de grande ampleur pour stimuler l'économie et venir en aide aux foyers et aux entreprises les plus vulnérables.

L'épidémie de COVID-19 a entraîné une telle panique sur les marchés que la Fed a baissé dès la semaine dernière ses taux de 0,50 point. Ces derniers se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1 % et 1,25 %.

Cette décision a été prise sans même attendre sa réunion régulière, renouant avec son rôle de pompier pendant la crise financière de 2008-2009.

Mais l'hôte de la Maison-Blanche a jugé cette mesure trop timorée.

En Europe, le principal taux de la Banque centrale européenne (BCE) est à zéro tandis que celui frappant les dépôts confiés par les banques est déjà négatif, à -0,50 %.