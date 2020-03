Coronavirus: explosion des ventes d'un désinfectant naturel produit à Sherbrooke

En pleine crise du Coronavirus, l'entreprise sherbrookoise Laboratoire M2 qui produit un désinfectant naturel à base d'huile de thym est fortement sollicitée. Ses ventes ont explosé partout dans le monde et elle a de la difficulté à suffire à la demande.

Ce n'est que le début pour nous, on a reçu des commandes de partout dans le monde, la Chine, le Japon, les États-Unis et le Nigéria. L'Iran nous fait des demandes d'urgence de soumissions pour nos différents produits , explique Serge Auray, président fondateur de l'entreprise Laboratoire M2.

Il y a un petit virus qui nous tient très occupés par les temps qui courent. Serge Auray, président fondateur de l'entreprise Laboratoire M2

Le Thymox, un désinfectant naturel produit par le Laboratoire M2 de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Leur désinfectant créé à partir d'une molécule trouvée dans l'huile de thym est approuvé par Santé Canada et il permet de tuer les pathogènes alimentaires. Il offre des caractéristiques qui plaisent à certains consommateurs, il est biodégradable, naturel et non toxique , ajoute le président.

L'entreprise Laboratoire M2 a livré 312 barils bleus de désinfectants comme celui-ci au mois de février. En janvier, 17 barils avaient été livrés en comparaison. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

La demande croissante de leur produit pousse l'entreprise à réorganiser ses activités au niveau de la production.

On réfléchit sérieusement à la possibilité d'ouvrir un deuxième quart de travail. Beaucoup d'employés vont être engagés dans les prochaines semaines , lance le président qui est conscient de l'imposant défi qui se présente devant lui avec la pénurie de main d'oeuvre.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau