Paul Boivin menace de poursuivre la Ville de Saguenay

Moins de deux semaines après la poursuite intentée par la Ville de Saguenay contre le promoteur saguenéen Paul Boivin , l’homme d’affaires réplique et exige 1,5 million de dollars en réparation et dommages punitifs.

Le propriétaire du Carrefour Racine met en demeure la Municipalité, le directeur des communications, Jeannot Allard, le directeur général, Jean-François Boivin, et la directrice des affaires juridiques, Caroline Dion.

En plus des sommes monétaires, Paul Boivin exige des excuses à la suite des démarches judiciaires entreprises à la fin février.

À ce moment, la Ville de Saguenay annonçait qu’elle réclamait 5,5 millions de dollars à l’entreprise de l’homme d’affaires dans le dossier de la vente du Carrefour Racine, autrefois propriété de la Ville. M. Boivin devait rénover le bâtiment acquis en 2013, mais rien n’a bougé.

Le promoteur Paul Boivin en studio Photo : Radio-Canada

Dans le communiqué émis par Paul Boivin, celui-ci accuse la Ville d’être à l’origine de toute cette déplorable saga. Il indique qu’un nouveau projet avait été négocié avec la Municipalité juste avant l’élection municipale de 2017. Puis, tout changé après le scrutin.

Dans la missive expédiée aux médias, on peut lire que la Ville a renié le projet du promoteur et elle a introduit des procédures judiciaires en 2018 pour annuler la vente et réclamer 4 millions au propriétaire qui a répliqué par une demande reconventionnelle de 4 050 000 dollars .

Un bras de fer qui perdure

Le litige entre Paul Boivin et la Ville de Saguenay remonte à l’ancienne administration de Jean Tremblay, qui avait vendu l’immeuble à l’homme d’affaires et envoyé des ultimatums à l’homme d’affaires dans l’espoir que se concrétisent les projets attendus au Carrefour Racine.