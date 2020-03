Nouvelle-Écosse : arrêt de travail partiellement levé à la mine de charbon à Donkin

La production avait arrêté le 13 février après un deuxième éboulement en moins de deux semaines dans la même zone.

Aucun blessé n'a été signalé lors des deux incidents.

L'ordre d'interruption des travaux reste toutefois en vigueur pour le secteur de la mine où se sont produits les éboulements.

L'arrêt de travail ne sera pas entièrement levé jusqu'à ce que le ministère reçoive un rapport de l'entreprise sur les causes des éboulements, ainsi que des mesures proposées pour éviter qu'ils se reproduisent.

Scott Nauss, directeur principal de la conformité des inspections de la province, a déclaré que la mine de charbon doit maintenant utiliser des boulons plus longs de six mètres pour stabiliser davantage le toit de la mine et doit également effectuer une surveillance plus approfondie des conditions du toit.

Ces derniers éboulements suivent un effondrement du toit dans les galeries de la mine en juillet 2019, ainsi que deux autres éboulements en décembre 2018.