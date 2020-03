Le maire Watson savait que SNC-Lavalin n'avait pas respecté la cote technique

C’est ce qui a été dévoilé à la fin des 12 heures de réunions à l'hôtel de ville concernant plus de 2100 pages de documents auparavant confidentiels sur l'expansion de la ligne du Train léger.

Quand le bureau du maire a-t-il été informé, avant la réunion du conseil du 6 mars [2019], que SNC-Lavalin n'avait pas atteint la note technique ? , a demandé le conseiller Shawn Menard.

Comme le maire Watson n'était plus là pour répondre par lui-même, le directeur municipal de la Ville d'Ottawa, Steve Kanellakos, a confirmé qu'il avait informé le maire le 5 mars en partie à cause d'une requête médiatique de CBC au sujet des résultats techniques.

Quelques semaines plus tard, CBC révélait que SNC-Lavalin n'avait pas atteint la barre technique minimale.

Les conseillers « pas autorisés à savoir »

Il y a un peu plus d'un an, le conseil a dû voter sur l’immense contrat de la phase 2 du train léger, y compris l'expansion est et ouest de la ligne de la Confédération.

SNC-Lavalin a remporté le contrat pour le prolongement de la ligne Trillium du train léger à Ottawa. Photo : Courtoisie : Ville d'Ottawa

Lorsque la conseillère Diane Deans et plusieurs autres ont demandé si les entreprises soumissionnaires avaient toutes atteint la note technique minimale de 70 %, on leur a dit qu'ils n'étaient pas autorisés à le savoir .

Les cadres supérieurs de la Ville ou ses conseillers juridiques externes de Norton Rose Fulbright n’ont pas non plus dit aux conseillers lors de cette réunion du 6 mars 2019, s'il y avait un moyen pour un soumissionnaire de rater la note de 70 %, mais d'être en mesure de remporter le contrat.

Un an plus tard, il a été mentionné que non seulement SNC-Lavalin n'a pas réussi à obtenir les 70 % deux fois plutôt qu’une, mais que les autorités de la Ville ont utilisé un pouvoir discrétionnaire qui leur a permis conserver le bas score tout au long du processus.

Parce que la soumission de SNC-Lavalin était la moins dispendieuse, et que le coût occupe une partie importante de la notation, la firme d'ingénierie a remporté le contrat.

Le maire était au fait du dossier

Le conseil n'avait aucune de ces informations avant de voter pour approuver le projet. Mais le maire Watson lui, était au fait du dossier.

Le directeur municipal, Steve Kanellakos a déclaré que M. Watson n'avait entendu parler de l'approvisionnement inhabituel seulement la veille de la réunion du conseil municipal.

Le directeur municipal de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos. Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas eu de conversation avec le maire avant cela [...] concernant l'application de la clause discrétionnaire ou toute autre question liée au processus confidentiel qui se déroulait parmi le personnel et les consultants , a déclaré le directeur Kanellakos.

Ce jour-là, le maire Watson et la plupart des membres du conseil ont voté pour approuver les trois projets, totalisant environ 4,66 milliards de dollars en transactions.

Seuls les conseillers Deans, Rick Chiarelli et Shawn Menard ont voté contre le projet.

En août, après que la Ville ait reconnu que SNC-Lavalin n'avait pas atteint ce niveau technique, CBC a demandé au maire s'il savait que l'entreprise ne respectait pas le seuil technique.

Il a seulement dit qu'il était généralement informé un jour ou deux avant que les principaux rapports ne soient rendus publics.

Jim Watson n'a pas été disponible pour commenter ces nouveaux détails concernant cette séance d'information du 5 mars 2019.

Avec les informations de Joanne Chianello