Un peu de retard pour la SQDC de Val-d’Or

La première succursale en Abitibi-Témiscamingue avait été annoncée pour le mois de mars, mais la SQDCSociété québécoise du cannabis parle désormais d’une ouverture avant la fin du printemps, comme l’explique le porte-parole, Fabrice Giguère.

La SQDCSociété québécoise du cannabis a eu à gérer plusieurs chantiers en même temps au cours de l’année et le printemps s’annonce aussi chargé, inique-t-il. On a dû faire des choix et ajuster le calendrier en conséquence, ce qui fait ne sorte que l’ouverture de Val-d’Or a été repoussée.

Plusieurs SQDC ont ouvert leurs portes depuis le début de l'année dans la province. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La SQDCSociété québécoise du cannabis a récemment lancé la campagne de recrutement du personnel. De 10 à 15 employés sont recherchés pour cette succursale qui sera située au 1625 de la 3e Avenue, dans les anciens locaux de Zone Chasse et Pêche.

Selon Fabrice Giguère, le magasin de Val-d’Or renfermera la même variété de produits que toutes les succursales de la SQDCSociété québécoise du cannabis au Québec. La société d’État refuse toujours de se prononcer sur l’ouverture éventuelle d’une deuxième succursale ailleurs dans la région.

Le plan de déploiement est quelque chose sur lequel on travaille en continu et on ne peut pas confirmer ou infirmer l’ouverture éventuelle d’une autre succursale , soutient-il.