Moyens de pression des enseignants : le CEF rappelle les directives aux parents

En réponse aux moyens de pression annoncés lundi par la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) demande aux parents de s’assurer que les élèves n’arrivent pas à l’école plus de 15 minutes avant le début de la journée et qu’ils ne quittent pas les murs de l’établissement plus de 15 minutes après la journée.

Le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, a d’ailleurs envoyé une lettre aux parents et aux tuteurs d’élèves du réseau scolaire francophone pour leur rappeler les éléments clés de la décision de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan qui entrera en vigueur dès jeudi.

Bien que le Conseil des écoles fransaskoises ne participe pas aux négociations, nous sommes responsables de veiller à ce que l’apprentissage, la sécurité et le bien-être de nos élèves ne soient pas compromis durant cette période de perturbation des activités normales , souligne-t-il.

Outre l’encadrement des élèves avant et après l’école, la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan a aussi mentionné lundi que les services concernant les activités parascolaires et le bénévolat ne seraient plus fournis par les enseignants, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Lors d’un point de presse en fin de journée lundi, le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, a accusé la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan et ses membres de tourner le dos aux enfants en optant pour des moyens de pression.

Bien sûr que nous sommes déçus [de la décision]. La Fédération a quitté la table des négociations, le processus de conciliation et maintenant ils tournent le dos aux enfants , a mentionné Gordon Wyant.

Ces propos ont notamment suscité de vives réactions du chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, qui reproche à la province et au ministre de l’Éducation de ne pas avoir investi en éducation malgré une hausse considérable d’élèves dans les classes en Saskatchewan.

Avec les informations d’Alicia Bridges et d'Alexis Lalemant