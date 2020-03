Mandat de grève pour les employés des Fruits de mer de l'Est du Québec à Matane

Les membres du syndicat affilié à la CSN ont voté en faveur de ce moyen de pression à 94 %, la semaine dernière.

Le syndicat rapporte que les employés ont rejeté les offres patronales qu’ils qualifiaient de méprisantes, lors d'un scrutin secret.

Le conseiller syndical de la CSN, Yves Lévesque, indique que l'employeur souhaite que son personnel travaille 11 heures par jour, en plus d'imposer une heure supplémentaire quotidienne obligatoire.

Chaîne de production à l’usine matanaise Les Fruits de mer de l’Est du Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Les horaires et les salaires sont deux choses cruciales , précise-t-il. C’est pas parce qu’on est à Matane que la pinte de lait est moins chère et que le prix de l’essence est moins cher qu’ailleurs. Donc, dans ce sens-là, les travailleurs ont souvent mis l’épaule à la roue pour aider l’usine. Maintenant, c’est le retour du balancier et on espère que l’employeur va comprendre qu’on a tout intérêt d’avoir un règlement le plus tôt possible. »

Yves Lévesque mentionne que les travailleurs sont prêts à compromettre la saison pour faire valoir leurs droits; qu'ils sont prêts à exercer leur mandat grève au moment jugé opportun.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019.

Il a été impossible, jusqu'ici, de joindre la direction de l'usine.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon