Santé mentale : la Police provinciale de l'Ontario montrée du doigt

Le groupe de travail formé par le gouvernement, qui réunissait notamment l'ancien juge Douglas Cunningham et l'ex-ministre David Cooke, formule 66 recommandations dans son rapport.

Le groupe indique que plus de la moitié des milliers de membres actuels et passés de la PPO qu'il a interrogés depuis mai disent avoir été victimes de harcèlement, d'intimidation ou de discrimination.

Il y a un climat de travail négatif à la PPO, c'est que le panel a entendu à répétition , raconte le rapport.

Pas moins de 17 membres du corps policier se sont suicidés depuis 2012.

Le groupe de travail presse la direction de la PPO de faciliter l'accès aux services d'aide en santé mentale, en plus d'accroître la transparence et l'imputabilité dans l'embauche et les promotions, citant des cas de favoritisme et la mentalité du « club des vieux copains ».

Promesse de changements

La procureure générale de l'Ontario Sylvia Jones dit que le gouvernement et la PPO vont mettre en place plus de 40 des recommandations du rapport, en plus d'examiner les autres.

Personne ne devrait être appréhensif face à l'idée d'aller au travail , commente Mme Jones.